Marina di Ravenna, la calda voce soul di Noreda Graves chiude l’11^ edizione di Spiagge Soul

Una voce possente e sensuale per archiviare l’undicesima edizione di Spiagge Soul. Sabato 10 agosto all’Oasi Beach di Marina di Ravenna (alle 22) si esibisce Noreda Graves, una delle cantanti soul più celebri degli Stati Uniti, che è già stata ospite del Festival nella sua sezione “Delta Soul”. Una degna chiusura per Spiagge Soul 2019, che da metà luglio a oggi ha messo in fila oltre 40 concerti con musicisti arrivati da ogni parte del mondo, da New Orleans all’Africa, fino alla Riviera.

Noreda Graves

Noreda Graves, di Washington DC, è una delle voci soul più apprezzate d’America. È la soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem. Con queste formazioni ha cantato al cospetto di migliaia di persone in paesi come l’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Austria. Ad oggi ha svolto il suo percorso artistico e ha collaborato al fianco di grandi musicisti del Gospel e del Soul mondiale, come Bishop Donnie Graves, Richard Smallwood, Dr. Bobby Jones, Fred Hammond, Bishop T. D. Jakes, Becky White, Walter Johnson e tanti altri.

Spiagge Soul è il Festival organizzato dall’Associazione culturale “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival