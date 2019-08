Stelle del Borgo a Brisighella a tutto blues con la Mia Nkem Favour Blues Band

Strade Blu fa tappa nel suggestivo borgo di Brisighella, rinnovando la collaborazione con l’evento Calici sotto i Tre Colli: le Stelle del Borgo, con una serata interamente dedicata alla musica americana, dal blues del Mississippi al soul della Motown, arricchito da venature funk e sonorità gospel. Appuntamento sabato 10 agosto alle 21.30 in piazza Carducci. Ingresso gratuito.

La notte di San Lorenzo, infatti, salirà sul palco di Piazza Carducci la Mia Nkem Favour Blues Band, guidata da una delle cantanti più̀ apprezzate dalla scena blues europea e straordinaria interprete della tradizione afroamericana, che si distingue per uno strepitoso impasto vocale unito ad una conoscenza approfondita dei dettami stilistici del genere. La scuola gospel di New Orleans ha trovato in lei un valido elemento che la contraddistingue.

Dotata di un vero e proprio “cuore blues” che la porta ad esprimere al meglio i sentimenti dell’anima, sarà accompagnata da una band costituita da alcuni tra i migliori musicisti Blues in Italia, per un viaggio sonoro che si dipana tra classici del genere e brani originali, offrendo un impatto solido e articolato, con un sound potente e raffinato al tempo stesso.