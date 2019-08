Un’orda di giovani da tutta Italia per partecipare al MEI Superstage di Faenza: più di 300 adesioni in pochi giorni

È tornato il MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti- 2019, accompagnato dal contest SuperStage, il contest che permette di suonare sul palco del Meeting di Faenza. A pochi giorni dalla pubblicazione del contest, sull’App ufficiale di iLiveMusic, sono arrivate oltre 300 candidature. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 agosto.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli artisti e band che non abbiano ancora compiuto 30 anni (come singoli e come media come band). Il Mei Superstage è il contest organizzato dall’Associazione Rumore di Fondo per il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con iLiveMusic, ExitWell e Rete dei Festival, rivolto a tutti gli artisti e band emergenti che vorranno mettersi in gioco, per suonare al Mei e vincere gli importanti premi in palio.

COME PARTECIPARE

Iscrivere se stessi o la propria band entro il 30 agosto: basterà candidarsi sull’App completamente gratuita di iLiveMusic

iPhone: https://goo.gl/JZcWzi

Andoid: https://goo.gl/GPvmQG

compilando il proprio profilo da musicista e caricando le tracce più rappresentative. Andare poi nella sezione cerca ingaggi dell’App e cliccare sul tasto candidati nell’annuncio del MEI. Infine, mandare un messaggio whatsapp di conferma al 3385790875.

La direzione artistica del #Mei2019 farà una prima scrematura per selezionare un massimo di 20 concorrenti. La giuria tecnica del Contest esprimerà un voto unico con cui giudicherà i 20 semifinalisti. Tale voto varrà per il 75% del totale. Sulla pagina Facebook del MEI verranno condivisi nel mese di settembre i profili dei 20 semifinalisti: il numero di reactions ai post equivarrà al voto del pubblico, valido per il 25% del totale.

I quattro più votati si esibiranno durante il MEi a Faenza dal 4 al 6 ottobre e saranno giudicati da una giuria di esperti che decreterà il vincitore

Il Mei, in collaborazione con iLiveMusic, ExitWell e Rete dei Festival, si riserva di valutare la necessità di eventuali selezioni live, da svolgersi durante il mese di settembre, con modalità e tempi che verranno comunicati tempestivamente agli iscritti. Il vincitore riceverà la stampa di 300 CD e minitour nei festival della Rete dei Festival e e un premio di 500 euro messo in palio da iLiveMusic.