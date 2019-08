Cervia, la spiaggia ama il libro: Ferragosto con gli autori e per sostenere AIL Ravenna

“Cervia, la spiaggia ama il libro” abbina alla cultura la solidarietà e in occasione dello sbarco degli autori – sulla spiaggia di fronte al Grand Hotel di Cervia, giovedì 15 agosto alle ore 10.30 – sostiene un’esperienza meritevole di essere conosciuta e valorizzata. In questa edizione sarà sostenuta l’AIL Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Saranno presenti alcuni rappresentanti della Delegazione AIL Cervese costituita nel giugno 2018.

AIL RAVENNA, sezione provinciale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, è da 25 anni impegnata nel sostegno del paziente emopatico attraverso raccolte fondi per sostenere la ricerca. Il maggiore impegno è dedicato al Servizio di Assistenza Medica Domiciliare, che dal gennaio 2018 è affiancato anche due psicologhe a domicilio per il paziente e i familiari. Oltre alle campagne istituzionali di Uova di Pasqua e Stelle di Natale AIL, organizza eventi locali allo scopo di far conoscere le attività dell’associazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche delle malattie ematologiche. Tutto questo è possibile solo grazie all’impegno dei tanti volontari che la sostengono.