Sul palco centrale della Festa dell’Unità di Ravenna il concerto del rapper romano Piotta

Arriva CantaIndie a Ravenna, lunedì 26 agosto, alle ore 21, alla Festa Nazionale dell’Unità di Ravenna. Arriva con Piotta esponente di punta del rap italiano che celebra i 20 anni della storica hit Supercafone che lo rese celebre in tutta Italia attivando così un suo percorso che l’ha portato oggi alla realizzazione della colonna sonora della serie Suburra in onda su Netflix sia con il brano hit 7 Vizi Capitale con il Il Muro del Canto che con la produzione quest’anno della nuova colonna sonora della seconda serie con la sua indie La Grande Onda.

Quest’anno è arrivato poi anche il nuovo album e il nuovo tour Interno 7 giunto alla nona produzione per l’artista romano, che si esibirà a Ravenna insieme ad alcuni dei migliori esponenti della nuova scena pop e rock emiliano-romagnola. Apriranno infatti, alle 21, le cantautrici Roberta Giallo da Bologna, vincitrice del Premio dei Premi il prestigioso contest indetto dal MEI tra dodici festival dedicati a cantautori scomparsi con i giovani vincitori, Argento da Ferrara, selezionata tra i 60 finalisti all’ultimo Sanremo Giovani, il pop rock dei Balto di Rimini, tra i selezionati di Giovani Talenti della Terra di Romagna, e il rock elettronico alternative degli Horseloverfat, miglior band dell’ultima edizione di Faenza Rock 2019, la storica manifestazione di band emergenti giunta alla sua trentatreesima edizione e capace ancora di scovare nuovi talenti del territorio, tutti assolutamente imperdibili per capire quali sono le nuove proposte degli artisti emergenti del nostro territorio.

L’inizio è previsto per le ore 21 al palco centrale della Festa Nazionale dell’Unita’ di Ravenna e l’ingresso è libero e aperto a tutti.. CantaIndie è a cura di Materiali Musicali, organizzatore del MEI che torna per la sua venticinquesima edizione a Faenza dal 4 al 6 ottobre, e intende valorizzare il ricco circuito della musica indipendente ed emergente italiana in tale contesto e portare in tour anche le istanza del settore presentate recentemente dal MEI, al Tavolo sulla Musica dal Vivo e del Diritto d’Autore del MIBAC e al Tavolo della Rai sulla Musica e sul prossimo Festival di Sanremo 2020.

PIOTTA IN TOUR – INTERNO 7

Uscito in autunno nelle piattaforme digitali e CD con bonus track nei negozi, la seconda parte di Interno 7, il nuovo album di Piotta. Dopo le prime sei tracce pubblicate solo in digitale come Lato A, sono ora disponili anche le restanti sette canzoni che completano Interno 7, il nono album di studio di Piotta.

La produzione, sempre affidata a Emiliano Rubbi, crea un filo conduttore con i precedenti capitoli discografici, proiettando però le peculiarità musicali di Piotta verso una nuova dimensione che unisce rap e cantautorato. Se le prime sei tracce sono completamente inedite e senza featuring, quelle del Lato B comprendono la collaborazione con Benjamin Stanford, universalmente conosciuto come Dub FX, il rap del compianto Primo Brown, con il quale Tommaso ha abbracciato amicizia e percorso professionale, nel remake di Un’estate ed è finito e il remake di Di Noi, brano per lui composto ad un anno dalla prematura scomparsa.

E poi ancora l’emozionale Piazzale Lagosta 2018, una nuova versione della ballad Sempre Là, l’inedita title track e Il primo sogno, rispettivamente con il poeta anonimo romano Er Pinto e gli amici musicisti e attori dell’Orchestraccia (LucaAngeletti, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Pesce), con i quali ha condiviso in più di un’occasione palchi e serate.

La pubblicazione del nuovo album Interno 7 sarà accompagnata dal tour estivoche Piotta intraprenderà assieme alla band composta da Claudio Cicchetti (batterie), Francesco Fioravanti (chitarre), Benjamin Ventura (basso synth, tastiere) e Stefano Marvel Mex Tasciotti (cori, rap).