A “Piazzetta in Festa” di San Bernardino di Lugo arrivano musica, sport e spettacoli

Continua fino a lunedì 19 agosto 2019 la 15esima edizione della “Piazzetta in festa”, ospitata dal parco G. Savorini di San Bernardino di Lugo (ingresso via XII aprile oppure via Cafiero). In programma, come da tradizione, sport, concerti live, gastronomia e spettacoli.

Sabato 17 agosto 2019, dalle 21, si terrà lo spettacolo di liscio con l’orchestra Celso Argnani, mentre domenica 18 agosto si potrà fare colazione alla festa a partire dalle 7.30 e alle 8.30 parte il IX Gran Premio “Aps Il Ponte”, la gara ciclistica per giovanissimi.

Alle 12 pranzo alla festa, mentre alle 21 musica e spettacolo con i Diavoli della frusta. Infine, lunedì 19 agosto è in programma alle 19 la gara podistica, seguita, alle 21, dalla commedia brillante in tre atti “La strufagneda”, presentata dal laboratorio teatrale Amici di San Savino. Non mancherà, inoltre, il piano bar con Tonino.

Tutte le sere sarà aperto a partire dalle 19 lo stand gastronomico, con possibilità di asporto dalle 18.30. La domenica lo stand sarà aperto anche a pranzo. L’evento è organizzato dall’associazione “Il ponte di San Bernardino” con il patrocinio del Comune di Lugo.