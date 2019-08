Noemi e rapper Rocco Hunt in concerto in piazza del Popolo a Ravenna per la Notte d’Oro 2019

Saranno le voci della cantautrice Noemi e del rapper Rocco Hunt a fare da colonna sonora alla prossima Notte d’Oro, in programma il 5 ottobre.

La notte bianca di Ravenna proporrà come di consueto per tutto il fine settimana appuntamenti e iniziative all’insegna dell’intrattenimento, della cultura e dell’arte, che troverà la sua massima espressione nell’inaugurazione, prevista appunto per il 5 ottobre, della rassegna biennale di mosaico contemporaneo RavennaMosaico. E i protagonisti del concerto in piazza del Popolo saranno appunto Noemi e Rocco Hunt.

La prima, divenuta nota nel 2009 grazie alla partecipazione a X Factor, ha partecipato a cinque Festival di Sanremo; nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind music awards e un Nastro d’argento nella categoria miglior canzone originale per il brano “Vuoto a Perdere”.

Rocco Hunt, vincitore del Festival di Sanremo nel 2014 nella sezione Nuove Proposte, ha vinto anche il premio Luzzati e il Premio Assomusica.