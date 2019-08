Ad Alfonsine i Miscellanea Beat&friends tributano i Beatles

La musica dei Fab Four arriva alla rassegna “Pensiero, narrazione e voce”. Lunedì 19 agosto alle 21 il giardino della biblioteca e del Museo della battaglia del Senio di Alfonsine, in piazza della Resistenza, ospita “Within the Beatles” dei Miscellanea Beat&friends.

Sul palco si esibiranno Gionata Costa (violoncello, cori, wah), Massimo Marches (chitarra, ukulele, voce, samples, stompbox), accompagnati dal pittore Massimo Modula e dalla voce recitante di Giuseppe Righini. Miscellanea Beat è un duo nato nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa e Massimo Marches. L’intenzione del duo è rivisitare brani pop, riproponendoli in una personale versione, con una formazione “elettro-acustica”, che oltre a violoncello voce e chitarre vede l’utilizzo di effetti e campionamenti.

L’evento è in collaborazione con Ensemble Mariani ed è a ingresso gratuito. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al cineteatro Gulliver.