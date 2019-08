Ravenna, Classe al Chiaro di Luna for Kids propone “Vele al vento”, laboratorio di argilla per bambini

L’ultimo appuntamento di Classe al Chiaro di Luna for Kids, in programma lunedì 19 agosto, alle ore 18, all’Antico Porto di Classe, propone Vele al vento. Un avvincente laboratorio di argilla che accompagna i bambini a sperimentare segni, impronte e terre diverse per creare vele spiegate al vento e pronte all’avventura.

A cura di Blu Sole – Arte, sensi, emozioni. Per bambini dai 6 ai 10 anni.

Tariffa: 6 euro a partecipante (accompagnatori gratuito).

Prenotazione obbligatoria: tel. 0544 478100.

Alle ore 19, visita guidata Alla scoperta dell’Antico Porto di Classe.

Tariffa: 7 euro a persona (ingresso + visita guidata).