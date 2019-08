Faenza, dal 20 al 3 settembre la rassegna di spettacoli dialettali “Agosto d’Argento”

Parte tra pochi giorni la rassegna dialettale “Agosto d’Argento” al giardino della Residenza “Il Fontanone”, con l’organizzazione della filodrammatica Berton e il contributo di ASP Azienda si Servizi alla Persona della Riesci magna Faentina.

Tutti gli spettacoli, a ingresso libero, avranno inizio alle ore 21.00, e in caso di pioggia saranno purtroppo annullati. A partire dal 20 agosto, i faentini avranno un’occasione in più per 4 risate all’aperto, godendosi una serata nel fresco giardino ai lati del viale Stradone, con le migliori compagnie dialettali del circondario.

Partenza scoppiettante della rassegna il 20 agosto con la Cumpagnì dal Zercia di Forlì, poi i ballerini di Cicognani il 21, e la Broza di Cesena il 22. A seguire, b giocheranno in casa Cvi de Funtanó, e domenica 25 si esibirà la Filodrammatica di Ortodonico.

Nella seconda settimana, martedì 27 e giovedì 29 vedremo sul palco rispettivamente la Compagine di S.Tomè di Forlì e le Cumpagnì Cavèja e Ravgnâna, e sabato 31 avremo la Rumagnôla di Bagnacavallo.

Domenica 1° settembre è l’occasione per vedere gli Amici del Teatro di Cassanigo, e si chiuderà poi la rassegna 2019 con la Compagnia dei Giovani di Chiusura, martedì 3 settembre.