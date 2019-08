Torna CerviaGustaLibro, incontri e spettacoli sul mondo del cibo e del vino con ospiti d’eccezione

Gli assessorati al Turismo e alle Attività Economiche del Comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo e il Parco della Salina di Cervia confermano per il quinto anno CerviaGustaLibro, un circuito di presentazioni di idee attorno al mondo del cibo e del vino.

Il contenitore, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, si svolgerà venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto a Cervia, nel luogo ormai vocato non solo all’accoglienza, ma anche al racconto delle storie di mare e di terra, lo spazio antistante la Torre San Michele a due passi dal porto canale, che per secoli ha fatto da cerniera fra le due culture della città, quella del sale e dei salinari e quella di mare legata alle storie di pesca dei marinai.

“Questo evento, nato nel 2015, anno di Expo, come contenitore per raccontare le tre anime della città, il Sale, la Pineta, il Mare – spiega Massimo Medri, Sindaco di Cervia –, è cresciuto nel tempo e si è consolidato, tanto da essere oggi un luogo di incontro e di dialogo per far crescere la cultura del buon cibo nella nostra città. Il cibo è elemento di riconoscimento e di distinzione, utile per indagare il presente e il futuro, senza dimenticare il passato, ma è anche simbolo di un territorio”.

“CerviaGustaLibro in questa edizione si consolida ulteriormente e cresce, con alcune novità – aggiunge la curatrice, Letizia Magnani – .Intanto dentro vi sono storie di passione e di successo, ma anche l’intero sistema cittadino, a partite dal pubblico, arrivando alle associazioni di categoria e ai privati. La collaborazione con il mondo dell’artigianato tipico e la creazione di un villaggio dedicato allo street food danno un quid in più alla manifestazione. Sarà una nuova occasione per indagare i temi legati al cibo, ma anche per incontrarsi sotto la Torre per tutti, cervesi e turisti”.

La rassegna cervese prenderà il via venerdì 23 agosto, alle ore 18.00 con l’inaugurazione del villaggio dello street food di qualità, a cui seguirà, alle ore 21.30, la doppia intervista di Letizia Magnani a Gino Fabbri e Sebastiano Caridi. Il primo uno dei più grandi pasticceri del mondo, Presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, ha fatto torte e pasticcini perfino per il Papa. Il secondo, maestro anche lui, è giovane e promettente e dopo aver vinto il reality Rai “Il più grande pasticcere” ha stupito tutti con sapienza e bontà.

Sabato 24 agosto c’è grande attesa per una serata interamente dedicata alla grande tradizione della cucina emiliano romagnola. Ospite d’onore sarà Carlo Alberto Borsarini. Nato nel 1969 a Castelfranco Emilia, dove lavora nel ristorante che fu del padre Carlo fino al 1987, “La Lumira”, Borsarini è conosciuto come “il cuoco di David Bowie”, per il suo dolce al cioccolato “Life on Mars”. Nel libro “Tutto il buono dell’EmiliaRomagna senza trattino” (edizioni Minerva) racconta l’Emilia e la Romagna come due realtà storiche e gastronomiche variegate ma non estranee, anzi unite dall’abolizione di quel trattino di congiunzione che è spesso stato confuso con uno di distinzione.

Grande finale domenica 25 agosto, con la serata spettacolo che vede protagonista il grande cinema. Letizia Magnani intervisterà Bruno Damini, già direttore della cineteca di Bologna, giornalista e critico cinematografico, autore del divertente “L’uovo di Marcello” (edizione Minerva). Il volume raccoglie inedite voci narranti di 21 grandi attrici e attori oggi scomparsi, racconti personali suscitati dalla domanda «Cos’è la fame per te?» a rievocare la “gavetta” agli inizi della carriera, profumi e ricordi di cucina dell’infanzia, interpretazioni legate alla fame e al cibo, aneddoti privati e di lavoro, in alcuni casi perfino ricette e passioni golose. Compaiono le voci, originali, di Marcello Mastroianni, Nino Manfredi e molti altri.

#CerviaGustaLibro19 per la sua quinta edizione, dopo il successo delle precedenti, punta sul #villaggiostretfood19. Si tratta del villaggio dello street food di qualità. L’artigianato tipico è un valore per il turismo e per il Bel Paese. Da qui la collaborazione con CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, CNA e Confartigianato, ma anche con alcuni artigiani capaci, con i loro Truck del gusto, di far conoscere il meglio del territorio e dell’Italia al mondo. Nel #villaggiostreetfood19 hanno un posto d’onore i truck di qualità di “Romagna in Truck”, che si sono uniti, con storie e anime diverse, per lanciare, proprio da Cervia, il manifesto dei truck di qualità.

Aspasso è un format innovativo realizzato per il piacere della scoperta. Simone e Silvia amano le cose belle e buone. Per questo le loro proposte partono dal territorio Romagnolo per raccontare nei piatti la storia di confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, la cultura dell’Appennino e quella dei produttori di alta qualità. A Cervia verranno proposti piatti con i loro ormai mitici passatelli.

Al Volo, gustati la vita nasce dall’idea di Grazia e Fulvia e da un vecchio Citroen del 1969. L’idea è buona: portare la miglior tradizione emiliana (le tigelle!) e romagnola in giro per le strade, la campagna, la città, il mare. Facendo della proposta gastronomica attuale una scoperta del gusto, con divertimento. Il cibo è gioco e si può consumare “al volo”, in maniera informale, con gli amici, ovunque nel mondo.

CuoreMio è il sogno di Eleonora diventato realtà. Eleonora ha lasciato un lavoro sicuro, vicino a casa e ha deciso di credere in sé e nei suoi ricordi. E proprio dalla memoria pescano i suoi dolci, che vogliono essere un omaggio alla propria mamma e al mondo dell’infanzia. Oggi Eleonora è mamma di un bimbo e sa che il cibo è coccola e ristoro, per questo nei suoi biscotti si ritrovano i gusti più buoni, quelli dell’affetto e della cura.

ManiCarretto. Piccola cucina in movimento è un’idea innovativa che nasce dall’incontro di due amici, Nicoletta e Marco. La roulotte d’epoca è stata riallestiva a cucina su quattro ruote e all’interno lo chef, Marco propone uno dei gusti più prelibati della cucina italiana: la polpetta. Ci sono quelle di carne, di pesce e vegetariane, tutte nelle varianti fritte, in umido con sugo per fare la scarpetta o per essere servite su un panino aperto, con prelibate salse in accompagnamento. Dalle abili mani di Marco nasce poi “la chizza”, della tradizione antica reggiana. Gnocco fritto ripieno di prelibatezze. Il gnocco, chiuso a tortello, rigorosamente a mano, è fatto con farine antiche macinate a pietra.

Va Gina, la roulotte vintage restaurata da Andrea e Nicola, è un’autentica Lander anni Sessanta. A CerviaGustaLibro verranno proposti i Burger Gourmet, con prodotti selezionati del territorio e abbinamenti creativi. Ma perché il nome Va Gina staccato? Un nome che genera in chi lo legge sensazioni e pensieri e che porta chiunque a chiedere, abbassando la voce, che cosa significhi. Lo spiegano Andrea e Nicola stessi “Va Gina, ovvero Vai Gina!, che richiama il nome che i primi proprietari avevano assegnato alla roulotte.

Birrificio Artigianale San Giuseppe nasce sulle colline cesenati, a Casalbono, dove Michele e Jenny, già titolari dell’agriturismo “I Filari”, coltivano nell’azienda di famiglia, l’orzo necessario alla piccola produzione di birra. Obiettivo comune è quello di produrre e servire prodotti sani, piacevoli, legati al territorio e in grado di sorprendere e soddisfare il gusto di una clientela sempre più attenta. Con un occhio rivolto alla tradizione e uno rivolto alle nuove esigenze, questa birra agricola arriva al cuore delle persone spillata direttamente dal fianco di una vecchia Ape Piaggio ristrutturata e attrezzata per ben figurare in fiere ed eventi di ogni genere.

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo e alle Attività Economiche di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor: Confesercenti, AgendaFilosofica, il Gruppo Batani Select Hotels, Hotel Viamare, Enoteca Pisacane; Vollì, Florivivaista Romeo Abbondanza, Italsedie, PrintArt, Bolè, Mondadori Store Cervia.