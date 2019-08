Ad Alfonsine il concerto del trio folk jazz The Indians per Strade Blu Festival

La collaborazione con la rassegna Pensiero, Narrazione e Voce si rinnova anche nel 2019, con il concerto – mercoledì 21 agosto, alle ore 21.30 nel Giardino della Biblioteca di Alfonsine – de The Indians, il trio folk jazz che porta con sé l’atmosfera di New Orleans, la città della black music. Un filo conduttore, suoni di incontro, come sempre nella tradizione del Festival, questa volta declinati in un gioco di specchi, fra il territorio e il mondo, in un’idea di folklore allargato, di movimenti sonori in più direzioni, di migrazioni senza passaporti, di apertura e di recettività ai suoni globali, un’accoglienza che diventa apertura e scambio

Laissez les bons temps rouler “Lasciate scorrere il tempo buono” dicono a New Orleans, città dalle origini multietniche, patria di contaminazioni di razze e crocevia di culture, ma sopratutto culla del Jazz. Proprio da un viaggio a New Orleans nasce la voglia de The Indians di far rivivere l’atmosfera frizzante del sud della Louisiana, attraverso le note dei più grandi classici del jazz, ma anche con i ritmi afroamericani delle canzoni popolari di strada e con le toccanti “second line” delle marching band e delle funeral parade.

Mentre il sassofono, le percussioni e il piano suoneranno i temi più noti, la mente si muoverà in un viaggio spazio temporale, tra le brulicanti vie agli albori del jazz, immaginando un pacifico pomeriggio tropicale, mentre la “steamboat” viaggia lenta sul Mississippi e voi assaporate un “beignet” al Café du Monde, per poi catapultarvi nel fervore del Mardi Gras, tra le collane colorate e il profumo di Jambalaya.