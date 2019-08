Bando per la gestione del teatro di Cervia: Ivano Marescotti chiede proroga della scadenza

Energica protesta verso il Comune di Cervia. Hanno pubblicato il bando per la gestione del teatro il 13 agosto in pieno ponte di ferragosto, quando tutti sono in vacanza, e con chiusura alle ore 12 del 28 agosto.

In modo che nessuno possa non solo preparare la documentazione, ma neanche essere informato della cosa. Chiedo pubblicamente che ci sia una proroga dei termini di chiusura del bando in modo da dare la possibilità a chi fosse interessato di tornare dalle ferie e produrre la documentazione necessaria.

Infatti io, con la mia società “Patàka srl” assieme alla società “le belle bandiere” di Elena Bucci e Marco Sgrosso, siamo interessati ma nella impossibilità materiale di potere partecipare al bando per le ragioni suddette.

Trovo assai scorretto il comportamento dell’amministrazione comunale di Cervia atto ad escludere eventuali concorrenti al monopolio pluridecennale sul territorio romagnolo dei gestori attuali.

Ivano Marescotti