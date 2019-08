Cinema. Al parco delle Cappuccine di Bagnacavallo si avvia a conclusione la rassegna estiva

Con le proiezioni delle ultime sette pellicole dell’edizione 2019 si avvia a conclusione la rassegna estiva Bagnacavallo al cinema presso il parco delle Cappuccine. Le proiezioni iniziano alle 21.30 presso l’arena in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Mercoledì 21 agosto è in programma Il professore e il pazzo di P.B. Shemran, basato sulla storia vera della redazione dell’Oxford English Dictionary, a fine Ottocento, a cura dello studioso James Murray (Mel Gibson) e di un inaspettato collaboratore, interpretato da Sean Penn.

Giovedì 22 agosto sarà la volta del film di Àlvaro Brechner Una notte di 12 anni, pellicola di denuncia sulla dittatura uruguayana degli anni Settanta, mentre venerdì 23 e sabato 24 si proseguirà con la commedia drammatica francese Pallottole in libertà di Pierre Salvadori.

Domenica 25 agosto la settimana si chiuderà con un’altra commedia francese, Quasi nemici – L’importante è avere ragione di Yvan Atta, in replica poi lunedì 26.

L’ultima settimana di programmazione prevede per martedì 27 e mercoledì 28 agosto il film di Thomas Stuber Un valzer tra gli scaffali, per giovedì 29 la pellicola di Luis Ortega L’angelo del crimine e per le ultime due serate, venerdì 30 e sabato 31 agosto, American Animals di Bart Layton.