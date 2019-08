Frogstock festival a Riolo: mercoledì 21 agosto è Avis Night

Mercoledì 21 agosto al Frogstock Festival di Riolo Terme si terrà l’Avis Night: la prima serata del festival è infatti promossa dall’Avis e dedicata alla donazione e, prima dell’esibizione del Duo Bucolico, sul main stage avrà luogo la premiazione del gruppo vincitore del contest Gocce di Musica per la Solidarietà. Contest in cui i gruppi musicali emergenti del territorio, si sfidano a colpi di musica.

Ideato da Avis Imola in collaborazione con il centro giovanile Ca’ Vaina e il settimanale imolese “Sabato sera”, da dodici edizioni questo evento ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi all’impegno sociale della donazione.

Quest’anno il gruppo premiato sarà quello dei Whatever; gruppo formato da quattro ragazzi: Alessandro Bonzi alla batteria, la cantante Fatima Zucchi, Dario Biffi il bassista e alla chitarra Gianluca Marion.

Un gruppo nato circa un anno fa con lo scopo di creare canzoni originali, sia in italiano che in inglese. “Whatever” è un nome che trasmette apertura: la capacità di aprirsi a qualsiasi possibilità, whatever possibility!

Ognuno proviene da ambienti musicali diversi, questo permette loro di creare qualcosa di nuovo e di particolare al momento della stesura dei brani, per questo motivo è difficile definire il loro stile.

«Noi vogliamo suonare solo brani inediti, nessuna cover, perché per tutti noi la musica è prima di tutto espressione di noi stessi, dei nostri pensieri, di chi siamo. Abbiamo tutti la voglia e la curiosità di sbizzarrirci secondo le nostre emozioni e preferenze musicali, per questo pur suonando un genere pop rock siamo contaminati da musicalità e ritmi funky ma anche indie e progressive».

Per info sul Frogstock Festival sono attive l’Official Facebook Page Frogstock e la casella di Posta elettronica frogstockfestival@gmail.com.