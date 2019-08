La rassegna “Un libro in valigia” prosegue con Maria Luisa Biondi e Maurizio Garuti

Prosegue la rassegna letteraria «Un libro in valigia» organizzata dalla Società Gestione Campeggi nelle strutture del gruppo Mosaico Villaggi per regalare a clienti delle sue strutture ricettive e agli appassionati di letteratura, alcuni piacevoli appuntamenti con gli autori e le loro opere recenti.

Mercoledì 21 agosto Maria Luisa Biondi presenterà, dalle ore 21.30 sulla terrazza del Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme, i suoi due libri «Senza fine» e «Arrivo o svolta», pubblicati da Edit Faenza.

Il secondo di questi volumi racconta del trascorrere veloce del tempo con gli affetti più cari, gli amici o conoscenti volati via, in cielo, dove si ritrovano insieme in un mondo dove le brutture, la cattiveria, l’invidia non esistono e tutto è perfetto. «Senza fine» parla invece di quando l’amore ha bisogno di sentirsi raccontato per non perdersi nell’oblio.

Giovedì 22 agosto ancora un appuntamento della rassegna. Il Bagno Pineta Beach di Milano Marittima, collegato al Villaggio Pineta, ospita Maurizio Garuti e la presentazione del suo libro «Il segreto della cavallina storna. Un’altra verità sull’omicidio Pascoli», edito da Minerva.

L’assassinio di Ruggero, fattore del principe Torlonia e padre di Giovanni Pascoli, è il giallo più indagato e meno risolto della letteratura italiana. Tre processi non sono bastati a individuare i colpevoli. Ora una confessione, filtrata segretamente da una generazione all’altra in seno a una famiglia di Savignano sul Rubicone, getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto. Maurizio Garuti ha raccolto questa confessione e costruito un racconto appassionante che riunisce il ritmo del giallo e lo spessore del romanzo di formazione.

Un racconto ambientato nel 1958, in Romagna, in un mondo contadino che sta per essere spazzato via dai tempi nuovi. Un bambino di 11 anni ascolta i discorsi degli anziani nella stalla e carpisce brandelli di una verità sconvolgente, che rovescia ciò che abbiamo imparato a scuola. Garuti, narratore e autore teatrale è nato e vive nella provincia di Bologna, spazia dalla narrativa al teatro, dalla satira del linguaggio quotidiano fino alla memoria orale.

Questo il quadro dei prossimi appuntamenti della rassegna:

VILLAGGIO DEI PINI Punta Marina Terme, sulla terrazza panoramica:

· Mercoledì 21 Agosto MARIA LUISA BIONDI “Senza fine” e “Arrivo o svolta” (Edit Faenza).

· Lunedì 26 Agosto MAURIZIO GARUTI “Il segreto della cavallina storna. Un’altra verità sull’omicidio Pascoli” (Minerva).

VILLAGGIO PINETA Milano Marittima, dalle ore 21.30 in spiaggia al Bagno Pineta Beach:

· Giovedì 22 Agosto MAURIZIO GARUTI “Il segreto della cavallina storna. Un’altra verità sull’omicidio Pascoli” (Minerva).