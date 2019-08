Continuano i Concerti in pineta a Milano Marittima con duetti, musical e canzoni napoletane

Nell’ambito della quarta edizione dei “Concerti in pineta denominati – In Canto della Natura”, è in programma mercoledì 21 agosto, alle ore 17,30 all’ingresso della pineta di Milano Marittima, nei pressi dello Stadio dei Pini Germano Todoli, un concerto con protagonisti Nicoletta Zanini soprano, Marco Bugatti, baritono e Gabriele Cimmino, tenore.

Al pianoforte il maestro Raffaella Benini che accompagnerà arie e duetti celebri tratti dal repertorio operistico, operettistico, musical e canzoni napoletane.

Nicoletta Zanini è un soprano cerve sedi fama internazionale e dalla brillante carriera, che l’ha portata ad esibirsi nei maggiori teatri del mondo e a trasmettere la sua esperienza attraverso un’intensa attività didattica a nuove generazioni di cantanti lirici.

Nicoletta compie i suoi studi principalmente sotto la guida di Elvina Ramella famoso soprano leggero degli anni 60/70, si perfeziona a New York sotto la guida del mezzosoprano Natasha Lutov. Dal debutto, nel 1991 a Savona, sotto la direzione musicale di Richard Bonynge e con l’orientamento della grande Joan Sutherland, Nicoletta è approdata al grande tempio della lirica, il Teatro alla Scala di Milano sotto la guida del Maestro Riccardo Muti. La sua carriera è costellata di diverse puntate prestigiose all’estero. Oggi si dedica attivamente anche all’insegnamento del canto e a corsi di perfezionamento in Italia e Giappone.

Raffaella Benini, pianista cervese, si è diplomata brillantemente al Conservatorio G. B. Martini di Bologna con Angelo Babini. Ha studiato con i Maestri Daniel Rivera e Franco Scala e si è perfezionata all’Accademia Pianistica Incontri di Imola col Maestro Piernarciso Masi.. Laureata a pieni voti al DAMS di Bologna, svolge attività concertistica e tiene lezioni e conferenze su argomenti di storia della musica per vari enti ed associazioni

È docente di Pianoforte e Storia della Musica presso la Scuola di Musica Comunale “G. Rossini” di Cervia ed è docente di ruolo di Educazione Musicale e Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado. È direttore artistico dell’Associazione Culturale “Le Muse” da circa vent’anni. L’ingresso al concerto è gratuito. Il concerto si svolgerà in un’area non danneggiata dalla tromba d’aria e dagli eventi atmosferici del 10 luglio scorso.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione La Pineta APS, in collaborazione con: Scuola di Musica Comunale G. Rossini, Associazione Cervia Musica, Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, Circolo Pescatori La Pantofla, Lions Club Cervia Ad Novas, Consiglio di Zona di Milano Marittima, Libera Università per Adulti e Terme di Cervia. Supporta iniziativa dal punto di vista della comunicazione la Pro Loco Milano Marittima.