Ravenna, l’autrice Maria Pia Morelli presenta il suo libro “Cronaca di una Passione argentina”

Giovedi 22 agosto, alle ore 18.30, appuntamento nello spazio “Pop up”, zona Darsena di Ravenna, con l’imprenditrice, giornalista, Maria Pia Morelli, di Alfonsine, ma residente a Bassano del Grappa, dove ha ricoperto incarichi importanti In Confindustria. Dal 2009 al 2014 è stata Presidente dell’Istituto di ricerca studi su Canova. L’imprenditrice dialogherà con Alessandra Maltoni scrittrice emergente, libero professionista, titolare Centro Servizi Culturali e con il Professore e giornalista Nello Agusani sul suo ultimo romanzo “Cronaca di una passione argentina”, un lavoro ambientato in Argentina e Romagna.

Il libro

Riflessioni sulle tradizioni, il territorio, le apparenze, il coraggio di vivere una passione con riferimenti culturali poetici, menzionato Foscolo e la poetessa Alfonsina Storni.

Parteciperà anche la scuola di tanGo Popular. Al termine dell’incontro aperitivo e degustazione argentina curata dalla scuola Saperi e Sapori, è richiesta la prenotazione al numero 333 3458345 oppure al 348 1539975.