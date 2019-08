Ravenna, nel sagrato di San Rocco il concerto per archi dell’ensemble Harmonia Ludens

Mosaici di Note, con il patrocinio del Comune di Ravenna e in collaborazione con la parrocchia di San Rocco di Ravenna presenta il concerto di mercoledì 21 agosto con un quartetto d’eccezione. La formazione Harmonia Ludens, composta da Giovanna Gordini (viola), Rocco Malagoli (violino), Giampiero Montalti (violino) e Matteo Montanari (violoncello) si esibirà in un concerto per archi di grande suggestione.

Per l’occasione il sagrato della Chiesa di San Rocco di Ravenna risuonerà di brani di Mozart, tra i quali la “Serenata Eine kleine Nachtmusik in sol maggiore” e di Dvorak con “L’americano”.

“Harmonia Ludens – dichiara Piergiorgio Anzelmo di Mosaici Sonori – rappresenta al meglio il concetto di qualità di esecuzione che vogliamo sia una caratteristica di pregio di questa rassegna. Per noi Musica nel Borgo significa soprattutto concerti che regalino al pubblico l’emozione della musica classica senza confinarla in luoghi che la isolino dalle persone. La sensibilità artistica dei musicisti di Harmonia Ludens permette di portare in piazza un repertorio per archi degno di un concerto di musica da camera. Ci fa piacere la risposta entusiasta dei ravennati che hanno dimostrato di gradire questo esperimento di “Concerti di quartiere” che riporta ad iniziative analoghe organizzate in Germania o in Austria, dove la tradizione delle esecuzioni di questo tipo è più radicata che da noi”.