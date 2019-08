Si avvicina la decima edizione de “Un’Estate Diabolika”: Barzi presenterà il nuovo volume

Nella Sala Rubicone dei Magazzini del Sale di Cervia, via A. Evangelisti (Cervia) giovedì 22 agosto 2019, alle ore 19,00 inaugurazione della X edizione di Un’Estate Diabolika e presentazione della nuova edizione del volume “Le regine del terrore” con l’autore Davide Barzi.

Seguirà alle ore 20,30 la Cena Diabolika presso il ristorante Re Sale in via Roma, 85 a Cervia. Quest’anno sono ben 6 le mostre in programma.

10 anni di Un’Estate Diabolika, con la presentazione di pannelli critici, albetti, tavole, gadget e tanto altro, realizzati in questi dieci anni di manifestazioni.

Dall’Astoria all’Astorina, con gli inizi della carriera editoriale di Angela Giussani, da collaboratrice del marito Gino Sansoni, titolare della casa editrice Astoria, alla fondazione dell’Astorina, alla creazione di Diabolik, assieme alla sorella Luciana. In mostra il rarissimo ben 2 copie volume “ Vademecum della sposa” con immagini di Angela in qualità di modella.

Da Diabolik a DK, DK è un personaggio legato al mondo di Diabolik, ma non è Diabolik, un personaggio “altro”, presentato in una veste ed in un formato editoriale tipico dei Supereroi. In mostra, oltre a tutto il pubblicato, anche gli schizzi ed i disegni originali di “ Epilogo”, il capitolo conclusivo della seconda stagione di DK del disegnatore Giuseppe Palumbo, dell’archivio dalla casa editrice Astorina titolare dei personaggi di Diabolik e DK.

Diabolik e DK nel mondo, il Re de Terrore è un mito anche fuori dai confini nazionali, per questo sono numerose le sue edizioni straniere. Come pure i gadget, soprattutto creati in Sudamerica, non sempre autorizzati dell’Astorina.

Nell’anno di uscita del film-documentario “Diabolik sono io”: Gomboli il Diaboliko, un omaggio a Mario Gomboli, il continuatore dell’opera delle Giussani, creatore di DK ed importante autore di libri per l’infanzia, in particolare con il personaggio Luporosso che gli è valso il premio Andersen.

Ed infine, ma non meno importante, Il Diabolik Club, con la sua meritoria opera ultraventennale nel far conoscere ed apprezzare il personaggio di Diabolik attraverso proprie pubblicazioni e una rassegna periodica di tutto quanto riguarda il Re del Terrore.

In mostra moltissime “chicche” come il Vademecum della sposa, i giochi in busta dell’Astorina, i Diabolik prodotti all’estero, i gadget stranieri, le due pubblicazioni DK Work in Progress, i gadget realizzati per le varie edizioni di Un’Estate Diabolika a cominciare dalla ceramica dell’artista Tiziana Bertacci, gli aquiloni che parteciparono al Volo Diaboliko e tanto altro ancora.

All’inaugurazione saranno presenti: Massimiliano Gori, disegnatore che ha realizzato il manifesto della X edizione, Davide Barzi, autore della nuova edizione del volume “Le Regine del Terrore” che presenterà in questa occasione, oltre a rappresentanti del Diabolik Club che ha fornito importanti informazioni per la realizzazione dei pannelli della mostra. Ad illustrare il materiale Alessandro Forni presidente dell’associazione Menocchio responsabile della manifestazione e Paolo Forni, curatore delle mostre.

Dopo l’inaugurazione le mostre saranno visitabili tutti i giorni dal 23 agosto 2019 al 2 settembre 2019, dalle ore 20,00 alle 23,00.