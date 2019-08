Grande attesa per Danny Losito al bagno Lucciola di Marina di Ravenna

La collaborazione fra il “Ballo scalza” di Marina di Ravenna (l’appuntamento del venerdì sera al bagno Lucciola) e il festival DiscoDiva di Gabicce, la cui edizione 2019 è andata in scena con grande successo, porta al Lucciola un altro dei grandi ospiti della stagione 2019. Domani sera, venerdì 23 agosto 2019, arriva infatti Danny Losito con l’inizio del concerto previsto dalle ore 23.

Losito, all’inizio degli anni Novanta, assieme all’amico Davide Domenella, diede vita all’avventura musicale dei Double Dee, uno dei gruppi chiave nell’evoluzione dell’house music italiana. Il loro singolo d’esordio, la celebre Found love, registrata in provincia di Ancona per una sottoetichetta della Irma Records, non solo divenne presto una delle hit dell’estate di casa nostra, ma ebbe grande successo anche nelle classifiche di dance music inglesi e americane.

Negli anni immediatamente successivi, i Double Dee realizzarono altri singoli (Don’t You Feel, The More I Get The More I Want, People Get Up, Hey You, Body Music, Come Into My Life, Love Nobody e I’m In Love); poi una lunga pausa, fino all’incisione di nuovi brani fra il 2000 e il 2010.

Nella serata del 23 agosto a Marina di Ravenna, Losito si esibirà proponendo al pubblico soprattutto le hit dei primi anni Novanta, Found love su tutte.