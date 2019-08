“Experientia”, visita guidata alla scoperta delle sale della Rocca di Riolo Terme

Sabato 24 agosto, ore 21.00, alla Rocca di Riolo si svolge l’evento “Experientia”, una visita guidata sensoriale all’interno delle sale della rocca sforzesca accompagnati da Caterina Sforza: grande appassionata di erboristeria, la Signora delle Romagne studiò le piante officinali e raccolse centinaia di ricette di cura e bellezza. Durante la serata i visitatori sono coinvolti nella lettura di alcune ricette e nella preparazione di tisane e infusi.

La prenotazione alla visita è obbligatoria. Continuano gli appuntamenti della domenica sera, 25 agosto, alle ore 20.30, per i più piccoli con le Letture in Rocca, storie di draghi, principesse e cavalieri raccontate nelle sale della Rocca. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso al museo e la prenotazione è consigliata.

Le escursioni nella Vena del Gesso sono in programma sabato 24 e 31 agosto, ore 9.00, con il trekking. Ai piedi del Parco: partenza dalla Rocca di Riolo fino a Rio Basino tra i gessi e l’acqua alla scoperta del territorio di confine del Parco, fino a entrare in una delle aree protette più suggestive e particolari del territorio romagnolo. Si prosegue poi con i consueti appuntamenti della domenica, in attesa della riapertura al pubblico della Grotta del Re Tiberio: alle ore 16.00 mini-laboratorio per piccoli esploratori alla scoperta delle erbe spontanee del territorio, ore 17.00 “A spasso per sasso”, trekking sul gesso per ammirare le colline di cristallo, da Borgo Rivola a Sasso Letroso. I percorsi sono adatti a tutti e hanno una durata di circa 3 ore. Per tutte le iniziative la prenotazione è obbligatoria.