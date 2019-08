Francesca Cipriani guest star al BBK Pleasure Beach di Punta Marina

Il 27 agosto 2019, al BBK Pleasure Beach di Punta Marina (Lungomare C. Colombo 171) è attesa in qualità di special guest la showgirl Francesca Cipriani.

Cipriani, classe 1984, tra i concorrenti della tredicesima edizione de l’Isola dei Famosi nonché ex concorrente del Grande Fratello e ospite fissa di Barbara D’Urso al programma Pomeriggio Live, è stata al centro negli ultimi giorni di critiche inerenti alcuni scatti fotografici diffusi su Instagram che la ritraggono in succinti bikini. Followers in delirio a giudicare dai commenti.