Ad Alfonsine va in scena “D come Donne” con Sabrina Gasparini, Gen Llukaci e Claudio Ughetti

Serata dedicata alle donne quella ospitata lunedì 26 agosto a “Pensiero, narrazione e voce”. La rassegna estiva di Alfonsine torna nel giardino della biblioteca comunale “Pino Orioli” e del Museo della battaglia del Senio, in piazza della Resistenza, dalle 21 con lo spettacolo “D come Donne”. L’appuntamento vede Sabrina Gasparini a conduzione e voce, Gen Llukaci al violino e Claudio Ughetti alla fisarmonica.

L’appuntamenti è a ingresso gratuito e in caso di maltempo si terrà al cineteatro Gulliver, in piazza della Resistenza. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.comune.alfonsine.ra.it, scrivere a infocultura@comune.alfonsine.ra.it o contattare il numero 335 7191841.