Gran finale per CerviaGustaLibro. Letizia Magnani intervista Bruno Damini

Dopo le prime due serate, ecco in programma per l’edizione 2019 di CerviaGustaLibro, la presentazione del libro scritto da Bruno Damini a proposito delle star del cinema e del loro rapporto con il cibo. Oggi, domenica 25 agosto, con inizio alle ore 21.30 va infatti in scena una presentazione-spettacolo dedicata al volume “L’uovo di Marcello” (edizione Minerva).

Il libro raccoglie inedite voci narranti di 21 grandi attrici e attori oggi scomparsi, racconti personali suscitati dalla domanda «Cos’è la fame per te?» a rievocare la “gavetta” agli inizi della carriera, profumi e ricordi di cucina dell’infanzia, interpretazioni legate alla fame e al cibo, aneddoti privati e di lavoro, in alcuni casi perfino ricette e passioni golose. Compaiono le voci, originali di Marcello Mastroianni, Nino Manfredi e molti altri. Sono 21 le interviste: Giorgio Albertazzi, Carmelo Bene, Paola Borboni, Gino Bramieri, Ernesto Calindri, Leo de Berardinis, Luca De Filippo, Giustino Durano, Dario Fo, Giorgio Gaber, Vittorio Gassman, Carlo Giuffrè, Nanni Loy, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni, Mariangela Melato, Valeria Moriconi, Paolo Poli, Franca Rame, Alida Valli, Paolo Villaggio.

Nella prima metà degli anni Novanta, Bruno Damini (fino al 2013 direttore Comunicazione e marketing dell’Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna) ha registrato le testimonianze di numerosi protagonisti della scena teatrale e del cinema italiano intorno a quei temi, precorrendo i tempi in cui cibo e cucina avrebbero occupato larghi spazi sui mezzi di comunicazione. Ogni intervista è introdotta e commentata dall’autore a ricordo di quegli incontri. A distanza di oltre vent’anni la ricchezza di contenuti di queste confessioni è emozionante e quelle voci oggi “si fanno carne” all’ascolto per l’immediata riconoscibilità e la spontaneità testimoniale. Nell’estate del 2018 le voci di nove di questi interpreti altamente rappresentativi del teatro, ma anche del cinema italiano del Novecento, precedute da brevi introduzioni dell’autore, sono andate in onda in nove puntate settimanali nella rubrica Le tavole del palcoscenico. Racconti d’attore tra fame e fama, di Bruno Damini curata da Laura Palmieri nell’ambito del programma Pantagruel di “Radio3 RAI”. Da quelle trasmissioni prende spunto questo volume che raccoglie le voci e i racconti di 21 grandi attori riascoltabili grazie al QR Code che correda ogni intervista.

Fino a domenica sarà poi possibile assaggiare gli ottimi cibi del #villaggiostretfood19, dove hanno un posto d’onore i truck di qualità di “Romagna in Truck”, che si sono uniti, con storie e anime diverse, per lanciare, proprio da Cervia, il manifesto dei truck di qualità.

