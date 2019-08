Ravenna, gli spettacoli per bambini di Burattini in Festa animano la Festa Nazionale dell’Unità

Ritorna a Ravenna per il quarto anno consecutivo Burattini in Festa, la kermesse che animerà la Festa Nazionale dell’Unità con spettacoli di burattini, marionette e tante altre attrazioni. Ogni lunedì sera infatti, i viali della Festa diventeranno un grande palcoscenico all’aperto, con una ricca selezione di compagnie ed artisti, che si esibiranno a rotazione con spettacoli brevi e sempre differenti.

Il primo appuntamento è in programma per la serata di lunedì 26 agosto, a partire dalle ore 20:30, e vedrà protagonisti I Burattini di Massimiliano Venturi con le avventure di Fagiolino e Sganapino, Franco Simoni e la Compagnia Città di Ferrara con Fagiolino nel Castello degli spaventi e Andrea Marchi di Spettacoli Atuttotondo, con lo spettacolo di fachirismo e comicità Le vie del Tesoro.

Ospite speciale della serata sarà la compagnia Lagrù Ragazzi, che a grande richiesta ritornerà a Ravenna con lo spettacolo Storie nell’armadio: un inconsueto mix di linguaggi, tra cui dominano il teatro di figura, la comicità, la narrazione ed il repertorio fiabesco. Due attori, spaventati ma curiosi, si avvicinano ad uno strano armadio comparso all’improvviso…che cosa ci sarà dentro? Vecchi costumi teatrali? Polverose parrucche? E cosa si nasconde nell’armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi, principi, fate?

A causa di un lupo alquanto dispettoso, i due si troveranno costretti ad aiutare le misteriose creature che si nascondono nell’armadio e a spaventare tutti i bambini presenti in sala. I personaggi che ne usciranno prenderanno magicamente vita, in un esilarante carosello di storie vecchie e nuove che tenteranno di spaventare, ma finiranno per far ridere a crepapelle, culminando nella sorpresa del finale che vedrà il pubblico in platea protagonista di una grande battaglia dei cuscini.

Burattini in Festa è un evento particolarmente dedicato a ragazzi e famiglie, basato su di una comicità popolare ed un linguaggio immediato, che nel solco della tradizione della Commedia dell’Arte lo rende di certo interesse per il pubblico di tutte le età. Il secondo appuntamento con Burattini in Festa è in programma per lunedì 2 settembre, sempre dalle ore 20:30, con un cast rinnovato di artisti e spettacoli sempre nuovi: in particolare, per la prima volta in assoluto in Romagna, il duo acrobatico Jump_it presenterà lo spettacolo di fachirismo e manipolazione Folle di Fuoco.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: 349 0807587 e mail@burattini.info.