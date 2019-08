La Sagra della Romagna e dell’Abruzzo protagonista al centro sociale Casa Mita di Faenza

La Sagra della Romagna e dell’Abruzzo si tiene a partire da venerdì 30 agosto 2019 al centro sociale Casa Mita di Faenza nell’ampio e accogliente Parco Mita, in mezzo a tanto verde e mangiando all’aperto. Un gemellaggio eno-gastronomico con tre giorni di Festa. La novità di quest’anno è “la via delle Arti”, una mostra-esposizione di pittori, acquerellisti, scultori, mosaicisti, hobbysti e artigiani.

L’incontro di due culture diverse è il concept dell’evento: quella romagnola e quella abruzzese si sono fuse per dare origine a un evento gastronomico originale sia nei contenuti culinari che organizzativi: Stand Gastronomico con specialità tipiche della Cucina Romagnola e Abruzzese. Prodotti e Vini Tipici delle due Regioni. Pasta Al Mattarello. Specialità della Festa Arrosticini Abruzzesi cotti alla brace. Fornitissimo Bar. Mostre. Animazione e Gonfiabili giganti per bambini. Iniziative sportive e intrattenimenti per Famiglie. Concerti. Sfilate di Moda. Eventi dedicati agli animali e ai Giovani. Corsa-camminata riservata alle donne. Mercatini e

Di seguito il programma:

Venerdi 30 Agosto

Ore 19 Apertura Stand Gastronomico

Ore 21 Straordinaria esibizione del gruppo spettacolo famosissimo in tutta la Romagna “I DIAVOLI DELLA FRUSTA”, oltre 80 ballerini e artisti si alterneranno sul palco in uno stupefacente show di musiche, balli moderni, fruste, danze folk romagnole e tanto altro.

Sabato 31 Agosto

Ore 17.30 (in poi) Animazione e Intrattenimento per i più piccoli: con le mitiche animatrici per bambini TATAFATA, Tata Mella e Tata Poppy… I bambini balleranno, giocheranno, rideranno e si divertiranno come non mai!!!…..Trucca-bimbi, forme di palloncini, laboratori manuali, bolle di sapone giganti….e tutto quello che serve per far divertire i più piccoli.

Ore 18.30 AMICI PELOSI – OLIMPIADI A 6 ZAMPE (iniziativa aperta a tutti i cagnolini), percorso con esercizi di condotta con ostacoli facili a cura dei Cinofili Protezione Civile CVPC Faenza, animazione di TataFata, TataMella, TataPoppy.

Ore 19 apertura stand gastronomico

Ore 19.30 grande SFILATA DI MODA DI BAMBINI a cura del negozio Sabri Bebe’ di Russi animazione di TataFata, TataMella, TataPoppy.

Ore 21.00 grande esibizione del gruppo spettacolo di ballo “ONE Y DOS” associazione sportiva di danze latino americane di Faenza

Domenica 1° Settembre

Ore 18 STRAWOMAN, il più grande tour d’Italia dedicato alle donne!

La corsa-camminata riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L’occasione giusta per fare sport, conoscersi, riunirsi e trascorrere una giornata insieme.

Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione.

Protagoniste della giornata sono le donne, unite da un unico traguardo: combattere la violenza contro le donne.

StraWoman infatti sostiene che lo sport è motore di cambiamento sociale e promuove il NO ad ogni violenza sulle donne.

A Seguire Grande Festa Con Musica, Dj, Animazione, Balli Ecc.

Ore 19 Apertura Stand Gastronomico