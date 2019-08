Tre artisti riminesi passano le selezioni di Giovani Talenti della Terra di Romagna: sono Balto, Silki e Le Lucertole

Prosegue il percorso di Giovani Talenti della Terra di Romagna, il percorso di scouting realizzato da Materiali Musicali, organizzatore del MEI, per la valorizzazione, formazione, promozione, produzione e diffusione dei giovani artisti e band in area pop, rock e folk del nostro territorio.

Questi gli artisti selezionati: per la tappa di Castrocaro si sono qualificati alla fase finale Balto di Rimini, Silki di Riccione e Le Lucertole di Misano Adriatico, mentre per la tappa di Gatteo si sono qualificati gli OOTB di Bologna, Argento di Ferrara e Rosaspina di Bologna.

Gli artisti sono stati selezionati da una giuria qualificatissima formata dai giornalisti e dj di Fly Web Radio e Gatteo Mare Tv, gli insegnanti della Scuola Rossini, il produttore Roberto Costa, i promoter Mattia Pace, Enzo Pichetti, Silvia Strano, Luciano Monti, i tecnici e musicisti Antonio Patane’, Laura Lo Buono e Luca Lambertucci, gli artisti Moreno Conficconi, Macola, Mauro Ferrara, Andrea Ascolese e Roberta Giallo, oltre allo staff del MEI, tutti coordinati da Giordano Sangiorgi, organizzatore del MEI e della Festa della Musica dei Giovani del Mibac, ricoprendo così tutta la filiera musicale.

Ora ai primi di settembre saranno selezionati altri tre artisti emiliano-romagnoli tra quelli iscritti al MEI Superstage, il bando nazionale per suonare al MEI 25 di Faenza, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre.

Dai nove finalisti poi una giuria selezionata e coordinata dal MEI sceglierà i tre finalisti che parteciperanno al workshop di residenza e di formazione alla Casa della Musica di Faenza e che si esibiranno al MEI, per poi lavorare alla realizzazione di un cd per due artisti e di un singolo digitale per il terzo e un primo giro di presentazione del nuovo album.