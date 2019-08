Lugo. Fondazione Teatro Rossini: “Saltano Purtimiro e le diverse stagioni. Fatto senza precedenti”

Con una breve nota a firma di Domenico Randi, Vice Presidente della Fondazione Teatro Rossini, la Fondazione ha annunciato che quest’anno, non saranno realizzati nè il Festival di musica barocca Purtimiro (che nell’autunno del 2018 era giunto alla sua terza edizione), né le diverse stagioni di prosa, danza, concertistica e teatro ragazzi.

Randi sottolinea che le ragioni sono indipendenti dalla volontà degli amministratori e degli operatori della Fondazione.

Il Teatro è attualmente interessato da lavori di manutenzione straordinaria e di consolidamento sismico, attività iniziate a fine giugno.

“Per la prima volta, da quarant’anni a questa parte (tanti infatti sono gli anni che ci separano dalle prime stagioni di prosa organizzate dal Comune nei cinema cittadini e dai concerti organizzati all’Auditorium in collaborazione con gli Amici dell’arte), i tantissimi lughesi che amano il teatro saranno costretti a migrare in altre città, se non vorranno rinunciare alla possibilità di assistere a qualche spettacolo di qualità o a qualche serata di musica classica o di danza – dichiara Randi.

“E’ un fatto senza precedenti – sottolinea il vice presidente – che la Fondazione Teatro Rossini ha dovuto subire e che non ha potuto in alcun modo evitare. Nonostante ciò, sento il dovere di presentare le mie scuse alla città per questa inedita situazione, che l’assenza di locali di pubblico spettacolo sostitutivi rende ancora più incresciosa.

“Con gli abbonati e con il pubblico mi assumo l’impegno, anche a nome del Consiglio di amministrazione e dei miei collaboratori, di condividere tempestivamente ogni informazione riguardante la ripresa delle attività del teatro, che comunque auspico possa avvenire non oltre l’autunno del 2020” conclude il vice presidente.