Prosegue a Marina di Ravenna Adrireef, il festival per conoscere il mare: il programma del 31 agosto 

Il festival promosso dagli assessorati alle Politiche Europee, Turismo e Ambiente del Comune di Ravenna – nell’ambito del progetto europeo Interreg Adrireef – prosegue oggi, sabato 31 agosto con una giornata ricca di eventi e proposte, per raccontare il mare Adriatico e il suo futuro in termini di sviluppo economico sostenibile e innovativo.

Si parte alle 19, in via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, con La cozza in un panino, degustazione di fronte ai pescherecci (a pagamento) a cura di Cooperativa Piccola e Media Pesca La Romagnola e, alle 20.30 sul Molo Dalmazia Guardiano Sud, Ceniamo sul Molo, cena a pagamento con menù a base di pesce della nostra costa con dress code bianco (prenotazione obbligatoria 335.7612408), a cura di Marina Flower.

Ma il clou della serata è alle 22, sempre al Molo Dalmazia, con The Dream of Calipso, spettacolo di canto e danza a cura di Corona Events Artists Company, con la collaborazione di Circolo Velico Ravennate e Cooperativa Spiagge Ravenna. Lo spettacolo vedrà protagonista la potente Calipso, che non si cela più nelle sue grotte e tra le sue fonti, ma si manifesta per attrarre, ancora una volta, naviganti persi e sognatori. Con le sue ancelle – ninfe fedeli che danzano sospese in aria con il mare alle spalle come splendida scenografia – crea riflessi di luce sul sottile specchio che divide gli abissi dal manto stellato. L’arte della danza, del canto e delle visioni di luce intrecciano la natura con i sogni. Il vento del mare soffia sulle sue vesti leggere; il fuoco scalda la notte e regala bagliori d’oro; l’acqua sorregge, incalza e si illumina riflettendo le stelle… il pubblico si perde, e scopre terre sognate. Canto live, danzatrici, immagini, giochi di luce e coreografie fluttuanti sull’acqua. Lo spettacolo è progettato, costruito e messo in scena da Roberto Corona.

La giornata di sabato 31 agosto propone inoltre Turtles and dolphins watching, un’escursione gratuita di 2 ore con partenza dalla sede di Cestha in via Molo Dalmazia 49 alle 5.30 del mattino (prenotazione 3287403278), e alle 11 il Rilascio in mare di una tartaruga curata dal Cestha, partenza con la Motonave Elisa dal Molo Dalmazia 71. Escursione a pagamento (info e prenotazioni 3287403278).

Apertura straordinaria del MAS Museo delle Attività Subacquee: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e visita guidata gratuita alle 17.30. Apertura straordinaria anche delle biblioteche Ottolenghi e Strocchi di Marina di Ravenna dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Adrireef è un progetto Interreg Italia-Croazia di cui il Comune di Ravenna è capofila.

Programma completo e sempre aggiornato su www.italy-croatia.eu/adrireef e www.turismo.ra.it