Russi, la Fira di Sett Dulur 2019: tutto il programma

Appuntamenti culturali, artistici, musicali, enogastronomici, sportivi, d’intrattenimento e molto altro ancora. A Russi da mercoledì 11 a lunedì 16 settembre torna la centenaria Fira di Sett Dulur 2019 (primi appuntamenti “aspettando la Fira” a partire dal 6 settembre).

“La Fira rappresenta per Russi il momento dell’anno più atteso: Russi accoglie in questa settimana migliaia di visitatori, si riempie di colore, di musica, di vitalità. L’intero centro storico si anima e diventa teatro di un ricco mercato ambulante e di un divertente luna park, meta di bambini festanti. L’arena del giardino medievale accoglie spettacoli di musica, nelle viuzze e nei cortili si avvicendano cantastorie pronti ad incantare gli avventori. Piazza Farini diviene luogo di eventi e di intrattenimento oltreché degli spettacolari fuochi d’artificio che affascinano adulti e bambini nelle serate della domenica e del lunedì. – dichiara il Sindaco di Russi Valentina Palli – Per le strade si avverte un profumo invitante e delizioso: cappelletti, bël e cöt (cotechino di qualità superiore), canéna nôva (vino prenovello della tradizione), lanzese (vino bianco recentemente tornato alla produzione), salsiccina, zuppa inglese e dolce di Russi.”

Importante nella festa il ruolo delle associazioni, siano esse culturali, di volontariato sociale e sportivo, associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della ristorazione: ognuna di esse collabora alla realizzazione degli eventi, lavora appassionatamente per la riuscita della Fira, di anno in anno aggiungendo progetti, iniziative e leccornie sempre più prelibate.

“Eppure devo dire che ciò che i Russiani ed i visitatori amano di più della Fira di Sett Dulur, forse è ciò che non si vede. Perché la Fira è quel momento dell’anno in cui a Russi il tempo si ferma, sospeso tra amici lontani e persi tra gli impegni che si ritrovano, famiglie che si riuniscono, giornate trascorse a spasso per la Città con i bambini. Un luogo incantato, immobile nel tempo eppure mutevole, una settimana di festa e insieme di ricordo delle nostre tradizioni: questa è la nostra Fira di Sett Dulur, della quale siamo orgogliosi e parimenti gelosi amanti, che culliamo nel tempo con la passione di ciò che ci rammenta le nostre radici. Sono certa che anche questo 2019 ci porterà una Fira da ricordare, una bella occasione per ritrovarsi e riscoprire la nostra città con gli occhi di quel magico stupore che solo la Fira sa trasmettere!” conclude Valentina Palli.

RUSSI – FIRA DI SETT DULUR 2019 – IL PROGRAMMA

1/15 settembre – Campi da tennis, via Calderana – ore 15.30 – TORNEO NAZIONALE DI TENNIS – Singolare cat. Open.

Venerdì 6 settembre – Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia – ore 20.00 – HOLD ON – mostra personale di Silvia Rocchi. A seguire LIVE PAINTING con Genevieve Ensemble.

Sabato 7 settembre – Centro Storico – OPERE APERTE / Ex Chiesa in Albis, piazza Farini – ore 18.30 – ANTONIO VIOLETTA / a seguire Punto Incomune, piazza Farini – FEDERICO BRANCHETTI / a seguire Museo Civico, via Don Minzoni – RINALDO NOVALI / a seguire Centro Culturale, via Cavour 21 – MARTINA MARANELLI / Parco Berlinguer – ore 20.00 – 45º TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE – gare finali e premiazione vincitori.

Domenica 8 settembre – Piazza Farini – ore 7.30/12.30 – CITROËN STORICHE – 22º raduno nazionale / Percorso cittadino – ore 9.30 – 63ª COPPA CITTà DI RUSSI – gara ciclistica per giovanissimi / Chiesa Arcipretale, piazza Farini – ore 10.00 – IN ROTTA VERSO LA SPERANZA – noi e i migranti / Chiesa dei Servi, via Trieste – ore 16.30 – SANTA MESSA DEL MALATO / Vie del Centro Storico – ore 20.30 – SOLENNE processione con l’immagine della Beata Vergine Addolorata.

Lunedì 9 settembre – Chiesa dei Servi, via Trieste – ore 21.00 – CONCERTO DI MUSICA SACRA – Coro S. Filippo Neri – musiche di Claudio Monteverdi

Martedì 10 settembre – Piazza Farini – ore 19.20 – GARA PODISTICA non competitiva aperta a tutti / Via d’Azeglio – ore 20.00 – LA STRê D’TINO IN FESTA – concerto di campane, musica e cante romagnole a cura degli abitanti di via d’Azeglio / Piazza Farini – ore 20.30 – ZUG E ZUGATLÔN – serata dello sport con intrattenimento.

11/12 settembre – Corso Farini – SCARABÒCC PAR LA STRÊ – giochi e fantasie in corso

Mercoledì 11 settembre – Vie del Centro Storico – ore 20.30 – LA BANDA CITTÀ DI RUSSI APRE LA FIRA – sfilata delle Associazioni / Piazza Farini – ore 21.15 – LA FIRA SI VESTE – moda e spettacolo.

12/16 settembre – Parco la Malfa – INGEGNOSAMENTE CREATIVO… / Via Trieste – SPAZIO DI INCONTRO – OGGETTI E PAROLE da Russi, VINI FORMAGGI CHAMPAGNE E CREPES, da Beaumont, PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANALI da Saluggia e BIRRA CECA da Podborani / Area Cortilizia Municipio – TRADIZIONE… BIRRA E WURSTEL da Bopfingen.

Giovedì 12 settembre – Sala La Cassa, corso Farini 64 – ore 19.00 – BODY PAINTING di Stella Gentilini ed Elisabetta Laghi / Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia – ore 21.00 – LA BASSA LANDA – quadrante 61 raccontare Russi e la larga a cura di Gianni Cascone (presentazione volume) / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > EST / Piazza Farini – ore 21.00 – TOMBOLA IN PIAZZA – intrattenimento con 05quarto atto.

13/16 settembre – Corso Farini – CORSOINFIORE.

Venerdì 13 settembre – Sala La Cassa, corso Farini 64 – ore 19.00 – ENNIO BALLABENE maestro tornitore / Teatro Comunale, via Cavour – ore 20.00 – STAGIONE TEATRALE 2019/2020 – informazioni utili / Piazza Farini – ore 20.00 – Signori questo è il BËL e CÖT – i macellai di russi propongono il loro bël e cöt / Piazza Farini – ore 21.00 – BONAVERI LIVE QUARTET / Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia – ore 21.00 – PALAZZO SAN GIACOMO – lavori in corso e prospettive future a cura di Daniele Jalla presentazione volume / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > SUNSET RADIO.

Sabato 14 settembre – Piazza Farini – ore 7.30 – 26° RADUNO CICLOTURISTICO / Biblioteca Comunale – ore 10.00 intitolazione PIAZZETTA PLEBISCITO RISORGIMENTALE per l’Unità d’Italia – marzo 1860 / Piazza Farini – ore 16.00 – GIOCHI PER TUTTI – pomeriggio ludico / Piazza Farini – ore 17.00 – I KART DI RUSSI – mostra d’epoca / Piazza Farini 13 – ore 20.00 – MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni… il vero e unico / Piazza Farini – ore 21.00 – 18º RADUNO DELLE FRUSTE E … NON SOLO / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > MACK ft. MODER.

Domenica 15 settembre – Piazza Farini – ore 8.00 – BASTA UN ATTIMO – test di idoneità alla donazione sangue / Piazza Farini – ore 9.00 – A COME AGRICOLTURE – esposizione di macchine agricole / Piazza Farini – ore 9.30 – LE MITICHE 500 – mostra statica / Piazza Farini 13 – ore 10.00 – MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI / Teatro Comunale, Via Cavour – ore 10.00 – ARTORAN A ROSS e UN AMICO PER RUSSI – incontro con i russiani lontani e premio un amico per Russi / Stadio B. Bucci, via dello Sport – ore 15.30 – U.S. RUSSI VS FOSSO GHIAIA – Campionato promozione girone D / Piazza Farini – ore 16.30 – ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni…il vero e unico / Piazza Farini ore 21.00 – ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > GIACOMO TONI in trio / Piazza Farini ore 23.00 – Spettacolo Pirotecnico.

Lunedì 16 settembre – La Sorgente di Bagnacavallo – ore 9.00 – 28° TROFEO CITTA’ DI RUSSI – gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello / Casa della Salute, piazza Farini – ore 15.00 – CAMMINATA DELLA SALUTE / Corte della Rocca – ore 15.30 – MERENDA AL MACCABELLI con canti e musica / Via G. Bruno – ore 18.00 – LINEA ROSA centro anti violenza / Piazza Farini – ore 20.30 – PATRIZIA CECCARELLI BAND / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni…il vero e unico / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > SAVANA FUNK / Piazza Farini – ore 22.30 – Gran Finale Pirotecnico.

INFOFIRA – Centro Culturale, via Cavour, 21 – Tel. +39 0544 587641 – 642 – cultura@comune.russi.ra.it – Facebook: Fira di Sett Dulur – Ufficio Cultura – Instagram:@firadisettdulur / www.firadisettdulur.net

EVENTI PERMANENTI ALLA FIRA

2/16 settembre – CONCORSO FOTOGRAFICO – FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO PER IL CONTEST 2019

Regolamento: www.firadisettdulur.net/regolamento-contest

Facebook: Fira di Sett Dulur – Ufficio Cultura / Instagram: www.instagram.com/firadisettdulur

11/16 settembre – Vie del Centro Storico – ECCEZIONALE LUNA PARK

14/16 settembre – Vicolo Farini – TREPPINFIRA 2019 DAIDEGÀS… INFOLLE

14/16 settembre – Vie del centro – GRANDE MERCATO AMBULANTE

LE MOSTRE

6/29 settembre – Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia – HOLD ON mostra personale di Silvia Rocchi – inaugurazione venerdì 6 settembre – ore 20.00

7/22 settembre – Via Garibaldi, 138 – ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA mostra di ceramica e pittura – inaugurazione sabato 7 settembre – ore 21.00

7/29 settembre – Sala la Cassa di Ravenna, corso Farini 64 – FIABE DEI NOSTRI GIORNI collettiva d’arte in collaborazione con l’associazione La Grama – inaugurazione sabato 7 settembre – ore 18.00

7/29 settembre – Ex Chiesa in Albis, piazza Farini – OPERE APERTE

7/29 settembre – Punto Incomune, piazza Farini – ANTONIO VIOLETTA

7/29 settembre – Museo Civico, via Don Minzoni – FEDERICO BRANCHETTI

7/29 settembre – Centro Culturale, via Cavour 21 – RINALDO NOVALI

7/29 settembre – MARTINA MARANELLI inaugurazione sabato 7 settembre – ore 18.30 a partire dalla Ex Chiesa in Albis

8/16 settembre – Chiesa Arcipretale, piazza Farini – IN ROTTA VERSO LA SPERANZA noi e i migranti – inaugurazione domenica 8 settembre – ore 10.00

10 settembre – Casa della Salute, piazza Farini – SALUTE & ARTE mostra permanente – inaugurazione martedì 10 settembre – ore 10.00

11/16 settembre – Residenza Municipale, piazza Farini – SI PARTE! RUSSIANI IN GITA mostra fotografica – inaugurazione mercoledì 11 settembre – ore 20.00

11/16 settembre – Residenza Municipale, piazza Farini – 20 ANNI DI VIAGGI mostra fotografica – inaugurazione mercoledì 11 settembre – ore 20.00

11/16 settembre – Piazza Dante, 10 – IL COLORE DEL FERRO mostra di pittura di Bruno Retini – inaugurazione mercoledì 11 settembre – ore 20.30

12/16 settembre – Via G. Bruno, 1 – PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO Tommaso Martines – inaugurazione giovedì 12 settembre – ore 17.30.

14/15 settembre – Officina Simoni, via Garibaldi 218, dalle ore 17.00 – RADIO D’EPOCA, GRAMMOFONI A MANOVELLA E DISCHI IN BACHELITE expo- entertainment – inaugurazione sabato 14 settembre – ore 17.00.

14/15 settembre – Capannone 23 – via A. Moro, 23 – WUNDERKAMMER di Franca Minardi – inaugurazione sabato 14 settembre – ore 18.00.