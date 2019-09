Al RIVER FEST a Casal Borsetti il concerto di Simona Sciacca

Simona Sciacca sarà tra le artiste protagoniste del RIVER FEST music&grill, al San Marino Cafè di Casal Borsetti, in programma giovedì 5 settembre, in Viale delle Viole, 2.

La vocalist dei tour di Alessandro Mannarino, porterà le sue sonorità world etniche, che partono dalla Sicilia, sua terra d’origine, passando per le ballate portoghesi unendosi ai ritmi e ai suoni del Sud America. Ad accompagnarla sul palco Alessandro Chimienti alla chitarra e Mauro Menegazzi alla fisarmonica.

Inizio concerto ore 22.00

info: http://www.sanmarinocafe.it

Chi è Simona Sciacca.

Cantante siciliana classe 1989, sin da piccola manifesta particolari attitudini e simpatia per tutto ciòche appartiene al mondo della musica. La sua predisposizione per il canto la porta a spaziare tra diversi generi musicali, dal pop alla musica leggera, dal canto sacro alla musica popolare al Jazz.

Ha prestato la sua voce al cantautore romano Alessandro Mannarino incidendo il brano ‘La strega eil diamante’ nel cd ‘ Il Bar della Rabbia’ e con lo stesso continua costantemente la collaborazione sia nei tour in giro per l’Italia sia nella registrazione dei suoi dischi. In questi anni Simona è riuscita a crearsi uno spazio nella scena musicale italiana, differenziandosi per la sua voce matura e profonda e per la forte carica passionale ed emotiva che riesce a trasmettere durante le sue esibizioni, nel quale è facile riscontrare un segno forte di appartenenza alla cultura Siciliana e popolare in generale.