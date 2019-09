Concerto del corpo bandistico città di Cervia in attesa del mercatino dei sapori d’Europa

Giovedì 5 settembre 2019, a partire dalle 21.30 in piazza Garibaldi a Cervia, FIVA e Confcommercio Ascom Cervia, in attesa della XVI° del Mercatino dei Sapori d’Europa che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2019, hanno organizzato un concerto del “Corpo Bandistico Città di Cervia” per offrire a turisti e cittadini una serata di grande musica. Durante la serata si esibirà anche la giovane cantante cervese Sara Dall’Olio.

Confcommercio Ascom Cervia con “Cervia, la spiaggia ama il libro”, il Mercatino dei Sapori d’Europa e la “Mostra dell’Antiquariato” è sempre impegnata nell’organizzare eventi di alta qualità aumentando l’offerta del territorio. Queste manifestazioni, inoltre, sono diventate un appuntamento fisso dell’estate cervese.

Il Presidente Corpo bandistico Città di Cervia Jacopo Valpiani ha spiegato “Al concerto saranno presenti anche le due soprano Veronica Ungureanu e Monica Poletti. La banda cittadina sarà diretta dai Maestri Roberta Fabbri e Fabio Bertozzi e il programma passerà dal genero classico, al lirico e al contemporaneo”.