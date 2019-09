RNFF. Festival Premiere, il 5 settembre, con IT: Chapter Two

In attesa della XVII edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, proseguono al CinemaCity Ravenna le Festival Premiere, la serie di prime visioni in lingua originale che anticipa il 17mo RNFF.

Il prossimo appuntamento è giovedì 5 settembre alle ore 21 con IT: Chapter Two, l’atteso capitolo conclusivo della celebre trasposizione cinematografica del romanzo Stephen King. Il film sarà presentato il giorno dell’uscita in sala, in lingua originale con sottotitoli in italiano, al prezzo ridotto di 6€.

Come per ogni Premiere di RNFF, conservando il biglietto sarà possibile entrare gratis ad uno degli eventi o delle proiezioni della prossima edizione del Nightmare (30 ottobre / 3 novembre 2019).

It Chapter 2 è il sequel del film campione di incassi del 2017 It, sempre diretto dal regista Andy Muschietti, che ha deciso di dividere in due film diversi le due linee temporali che compongono il monumentale romanzo di Stephen King. Ridefinendo e trascendendo il genere horror, It è diventato uno dei franchise con i più alti incassi di sempre.