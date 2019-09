D.H.O. L’editore Daniele Olschki racconta il suo Dante, una questione…di famiglia

Giovedì 5 settembre, alle 17 alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense, l’incontro con l’editore Daniele Olschki.

Per qualcuno Dante è una questione…di famiglia: lo racconta l’editore fiorentino Daniele Olschki – erede di un’illustre tradizione inauguratasi nel 1866 con il bisnonno Leo Samuel – nel secondo dei quattro appuntamenti di Dante Hors d’Oeuvre.

Questo “antipasto” in piccole letture dantesche, che coinvolgono non dantisti ma professionisti di altri settori in una narrazione tutta attorno a Dante, precede l’apertura della nona edizione del festival Dante2021, che da mercoledì 11 a domenica 15 settembre – tra incontri, spettacoli, concerti – ci ricorda una volta ancora che siamo proprio noi quella “futura gente” a cui il Poeta intende rivolgersi.

Giovedì 5 settembre, alle 17 nella Sala Dantesca della Classense, con Dante Alighieri: una questione di famiglia Daniele Olschki ripercorrerà la propria storia familiare, senza dimenticare che proprio nelle sale della Biblioteca ravennate si conserva la splendida collezione dantesca, acquistata dal bisnonno nel 1905, che comprende tutte le principali edizioni a stampa della Commedia fin dai primi incunaboli.

Per l’occasione, introdurrà l’incontro Maurizio Tarantino, Direttore della Biblioteca e dirigente alla Cultura del Comune di Ravenna.

Info e programma dettagliato: www.dante2021.it