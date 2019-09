Fusignano. Al museo San Rocco i ritratti di Cesare Baracca

Giovedì 5 settembre alle 18.30 al museo civico “San Rocco” di Fusignano, in via Monti 5, inaugura la mostra di pittura “Ritratti” di Cesare Baracca.

Seduzione, affezione, racconto: questi sono i moventi della produzione ritrattistica di Cesare Baracca, pittore non relegabile a un’arte di genere, vista la sua versatilità nell’affrontare ogni declinazione tematica della pittura che ha da sempre spaziato dall’ideazione simbolico-allegorica, al mito, al paesaggio, alla natura morta, al fatto di cronaca, alla metafisica. Per Baracca il ritratto è dunque l’occasione per aprirsi all’infinità perturbante dell’oltre, per mezzo dell’altro da sé.

La mostra si distribuisce in due ampie sale e una stanza di collegamento e si può leggere così tripartita: una sezione prevalentemente orientata a un approccio naturalistico, un’altra di carattere più tenebroso e di lontana ma chiara discendenza secentesca e una, la stanza che funge da collegamento fra le due, dove sono accolti, oltre a vari studi, i ritratti dello storico dell’arte Andrea Emiliani e dell’eccelso musicista della grande stagione barocca Arcangelo Corelli.

La mostra, a ingresso libero, rimarrà allestita fino al 20 ottobre e sarà visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

In occasione della festa della patrona di Fusignano, la mostra sarà visibile giovedì 5 settembre dalle 18.30 alle 23, venerdì 6 settembre dalle 19 alle 23, sabato 7 settembre dalle 16 alle 23 e domenica 8 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 23.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 955653 email urp@comune.fusignano.ra.it.