Massa Lombarda. Alla Festa della ripresa il musical “Venti di pace” con i ragazzi della comunità parrocchiale

A Massa Lombarda, mercoledì sera 4 settembre, all’interno della Festa della ripresa i ragazzi della comunità parrocchiale hanno messo in scena il musical “Venti di pace”.

Il teatro dell’oratorio ha visto la presenza di un pubblico affascinato dallo spettacolo messo in scena. Canti, balletti e scenette hanno coinvolto i numerosi presenti lanciando e lasciando un messaggio preciso: gli uomini, nonostante le guerre, le incomprensioni, i litigi, i pochi momenti di dialogo vero e non virtuale, possono riuscire a riconquistare quella pace che sembra, ormai, un desiderio irraggiungibile. Tutto questo non sarà difficile se gli uomini riscoprissero l’interesse verso una vita rivolta al rispetto, al bene comune, alla preghiera, mettendo da parte i litigi e gli affanni dei potenti.

“In un’epoca che impone una educazione incentrata sulla tecnologia sempre più avanzata, più virtuale, non è semplice proporre un musical che chiede un cambiamento di rotta per educare alla pace, al volersi bene, allo stare in famiglia, ai valori – dichiarano dall’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” – .

Venerdì 6, presso il campo dell’oratorio alle ore 20,30, ci sarà un altro momento canoro: il “Din don bimbo d’oro”, con le canzoni dello zecchino d’oro proposte dai bambini.