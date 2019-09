Russi. Le mostre artistiche della Fira 2019

A Russi da mercoledì 11 a lunedì 16 settembre torna la centenaria Fira di Sett Dulur 2019. Il ricco cartellone di appuntamenti apre con “aspettando la Fira” a partire dal 6 settembre, con inaugurazioni e mostre.

Hold On. Mostra personale di Silvia Rocchi

Biblioteca Comunale

Dal 6 al 29 settembre – Inaugurazione venerdì 6 settembre alle 20.30

In mostra ci saranno tavole e dipinti originali che appartengono a: “Ci sono notti che non accadono mai”, omaggio a Alda Merini – Beccogiallo 2012, seconda ristampa aprile 2019 -, “L’esistenza delle formiche”, racconto per immagini dedicato a Tiziano Terzani – Beccogiallo 2013 -, “Il segreto di Majorana” – Rizzoli Lizard, 2015 – e “Brucia” – Rizzoli Lizard, 2017 -.

Dopo l’inaugurazione della mostra, live painting con Genevieve Ensamble.

Orari:

7/9 settembre 18.30/20.30

10/13 settembre 20.00/23.00

14/16 settembre 10.00/12.00 e 15.30/23.00

17/29 settembre martedì e venerdì 10.00/12.00 – sabato e domenica 17.00/19.00

Opere Aperte – percorso espositivo nel Centro Storico

a cura di Bruno Bandini e Beatrice Buscaroli

Dal 7 al 29 settembre

Inaugurazione sabato 7 settembre dalle 18.30 partendo dall’Ex Chiesa in Albis di Piazza Farini



Museo Civico, via Don Minzoni

Rinaldo Novali è nato a Lizzano in Belvedere nel 1952. È stato titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 1990 vince il “Premio Sorrento per la giovane pittura italiana”; ha esposto alla Biennale di Ankara e di Chisinau, al Premio Campigna; nel 2002 è premiato presso la Santa Sede in occasione della mostra “L’uomo e la sua dimensione religiosa in Europa”. Ha esposto in gallerie italiane ed europee (Zona di Firenze, Raphael di Francoforte, Studio la Città di Verona, La Polena di Genova). Sue personali sono state ospitate al Museo di Belle Arti di St.Etienne, 1992 e a Palazzo Salmatoris di Cherasco, 2007.

Ex Chiesa in Albis, piazza Farini

Antonio Violetta è nato a Crotone nel 1953. Ha partercipato alla Biennale di Venezia, a Documenta di Kassel, alla Quadriennale di Roma, alla Prospect di Francoforte. Ha tenuto personali in musei Italiani e stranieri ed in numerose gallerie. Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private. Ha installato sculture permanenti in Italia e in Giappone. Ha pubblicato libri d’artista e di poesia. Nel 2016 è tra i vincitori del concorso per le opere d’arte destinate al Palazzo di Giustizia di Firenze. Vive e lavora a Bologna.

Punto InComune, piazza Farini

Federico Branchetti è nato a Reggio Emilia nel 1994. Ha studiato Scultura presso l’accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 2016 è stato tra i finalisti del premio Nocivelli. Tra le ultime esposizioni “Ombre e Respiri” presso la chiesa di San Carlo di Reggio Emilia, con testi di Cecilia Guida e Antonio Violetta. Vive e lavora a Reggio Emilia.

Centro Culturale, via Cavour

Martina Maranelli è nata a Rovereto nel 1988. Diplomata all’Istituto d’Arte Fortunato Depero di Rovereto, ha lavorato nell’ambito del graphic design e dell’art direction di progetti web. Frequenta il corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Orari:

8/9 settembre 18.30/20.30

10/13 settembre 20.00/23.00

14/16 settembre 10.00/12.00 e 15.30/23.00

17/29 settembre martedì e venerdì 10.00/12.00 – sabato e domenica 17.00/19.00

Per scoprire tutte le esposizioni artistiche della Fira 2019:

http://www.firadisettdulur.net/programma/esposizioni

Per info:

Ufficio Cultura del Comune di Russi

Tel. 0544 587641

cultura@comune.russi.ra.it

www.facebook.com/FiraDiSettDulur

www.firadisettdulur.net