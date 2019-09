Termina la rassegna ravennate in Piazza Unità d’Italia: si chiude col reggae dei B.O.E.M.

Si conclude oggi, giovedì 5 Settembre, con il concerto dalle sonorità reggae dei B.O.E.M., a partire dalle 21:15, la rassegna “Che Spettacolo la Piazza”, che ha animato i giovedì sera di buon parte dell’estate nel prezioso contesto di Piazza dell’Unità d’Italia a Ravenna.

La rassegna, a cura dell’associazione Blues Eye, è realizzata con il contributo dei locali Osteria dei Battibecchi, Caffetteria-Pasticceria Il Nazionale e Miccoli Enogastronomia, il coordinamento di Confesercenti Ravenna ed Assoartisti, la compartecipazione del Comune di Ravenna e la sponsorizzazione de La Cassa di Ravenna, Podere La Berta, Re.Tra. Antincendio e “Cacoevents.com”.

L’incontro fra i B.O.E.M. ha dato origine ad un rinnovamento dei canoni della roots reggae music, attraverso brani originali che esaltano il “racconto” di storie ed esperienze. Storie shakerate da sapienti mani, rimbalzate di qua e di là dall’Oceano: dal veliero Schengen di Alborosie alla costa newyorkese di Michael Goldwasser e della sua Easy Star Records. Sia per il sound internazionale che per la matrice folk delle canzoni, il loro stile è comparabile alle ballate di Kenny Rogers e Roger Miller, fonte di ispirazione negli anni, di artisti come Beres Hammond e Freddie McGregor e trae, da questo marchio di fabbrica soul, una spiccata originalità rispetto al panorama reggae attuale.