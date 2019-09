La stagione autunnale del PR2 apre con la mostra “Sulla soglia” di Angelica Ruggiero

Riparte la stagione autunnale della giovane fotografia autoriale del PR2: oggi venerdì 6 settembre alle 18 inaugurerà la mostra di Angelica Ruggiero, In limine – Sulla soglia. Il lavoro in mostra si snoda attraverso una serie di fotografie aventi come soggetto il medesimo paesaggio urbano, ritratto dalla medesima finestra, in diversi momenti dell’anno e del giorno. Una lenta riflessione fotografica che, sulla soglia di una finestra, interroga scatto dopo scatto quella condizione interiore di paura e attrazione, dinnanzi alla scelta di varcare un limite. Oltre, la vita fluisce inesorabile, nonostante noi.

Angelica Ruggiero

Classe 1987, originaria della Puglia, lavora a Bologna. Nel 2010 si laurea in Arti visive e discipline dello spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Lecce. Nel 2013 consegue il titolo in Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati all’ISIA di Faenza. Dal 2015 insegna storia dell’arte. Sviluppa la sua ricerca artistica approfondendo il linguaggio della fotografia. Nel 2010 espone Ritratti lirici nell’ambito della mostra T.R.A.M. a Lecce. Prende un periodo di tempo per dedicarsi alla pedagogia e all’insegnamento dell’immagine. Torna in piena attività artistica nel 2017 quando cura la mostra Domenica mattina, Bolognina in occasione del festival Bolognina Banlieue. A febbraio 2018 in occasione della rassegna teatrale Sottoterra, espone Sincronicità. A ottobre 2018 espone In limine -Sulla soglia a San Giovanni in Persiceto.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 al 22 settembre, nelle giornate di venerdì, dalle 15 alle 19 e sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 19. Il PR2 (Palazzo Rasponi 2) si trova in via Massimo d’Azeglio, 2. Ingresso libero.