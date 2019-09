A Riolo Terme torna la sfilata vintage dedicata agli abiti da sposa

Torna sabato 7 settembre la sfilata “vintage” di abiti da sposa. L’appuntamento con la IV edizione dell’evento è per le ore 21 in corso Matteotti, a Riolo Terme. Una bella rappresentazione di portamenti nuziali “Come eravamo” promossa dall’associazione culturale Romagna e dalla sua presidente Giuliana Montalti in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale ed il comune di Riolo Terme.

La simpatica passerella di vestiti matrimoniali d’epoca verrà accompagnata dalla proiezione di vecchie diapositive che faranno rivivere il tempo che fu. Le modelle che indosseranno gli abiti sono tutte signore, mamme e nonne locali, che con il valido contributo del salone Gilberto, saranno al centro della simpatica serata.