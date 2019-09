Gran finale con i Burattini in Festa: ultimo appuntamento con il teatrino per famiglie alla Festa dell’Unità

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, caratterizzati da grande partecipazione ed entusiasmo da parte del pubblico di tutte le età, arriva a conclusione Burattini in Festa, la kermesse diretta da Massimiliano Venturi e che anima i viali della Festa dell’Unità di Ravenna.

Lunedì 9 settembre il cast della serata vedrà protagonisti oltre ai burattini dello stesso Venturi (impegnati con il classico Fagiolino e Sganapino contro lo scheletro), Teatro Lunatico con lo spettacolo Invisible Emotion (magia e bolle di sapone), Lorenzo Palmieri della compagnia marchigiana Lagrù Ragazzi, con il nuovissimo spettacolo Supereroi da commedia (burattini in baracca), e a grande richiesta il ritorno dell’animazione itinerante Gino lo Struzzo, a cura di Piccola Carovana.

L’appuntamento è a partire dalle 20.30 di lunedì 9 settembre, presso l’Area Pala de André, in viale Europa a Ravenna. Burattini in Festa è un evento particolarmente dedicato a ragazzi e famiglie, basato su di una comicità popolare ed un linguaggio immediato, che nel solco della tradizione della Commedia dell’Arte lo rende di certo interesse per il pubblico di tutte le età.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti, è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti sulle prossime attività alla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.