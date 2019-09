Passogatto di Lugo: al santuario della Beata Vergine di Loreto il concerto di Castiglia e Cortesi

Sabato 7 settembre alle 21.30 il santuario della Beata Vergine di Loreto di Passogatto, a Lugo, ospita il concerto per violino e violoncello di Simone Castiglia e Antonio Cortesi, in occasione del 314° anniversario dall’inaugurazione del Santuario. Il concerto sarà preceduto, alle 20.45, dall’arrivo della processione storica. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 333 2513259 (Ciro) o visitare il sito www.passogatto.it. L’iniziativa, con ingresso gratuito, è organizzata dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio, con il patrocinio del Comune di Lugo.