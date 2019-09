Ravenna, al Circolo “Guerrini” presentazione del libro “L’ORigano” di Olga Fernandes

La Federazione Giovanile del Partito Repubblicano Italiano con l’egida della Federazione Provinciale del PRI Ravennate e della Consociazione del PRI Forlivese, organizza lunedì 9 settembre alle ore 18.30, presso il Circolo Endas “A. Guerrini” in via Don Minzoni, 70, a Ravenna, la presentazione del libro di poesie “L’ORigano” di Olga Fernandes, giornalista napoletana laureata in scienze naturali ed esperta divulgatrice scientifica.

Il libro, nato come una raccolta privata di poesie, è stato utile per finanziare un progetto tanto a cuore alla giornalista napoletana: dotare le moto della polizia municipale di Napoli di defibrillatori per poter salvare quante più vite possibili. Questa iniziativa nasce dalla volontà della federazione giovanile del Partito Repubblicano che da Napoli ha lanciato la proposta di presentare il libro in altre città.

Saranno presenti: la giornalista Federica Ferruzzi, il Segretario P.R.I. del Guerrini Laura Agrioli, il Segretario Nazionale F.G.R Marco Spina, il Vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani e il Consigliere comunale del PRI di Ravenna Andrea Vasi. Il libro verrà presentato anche a Forlì, martedì 10 settembre nella sezione di Ospedaletto, nell’ambito delle giornate repubblicane.