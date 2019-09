Da avvocato a musicista: al Quevida di Porto Corsini arriva il cantautore ravennate Giacomo Scudellari

Sul palco del Quevida di Porto Corsini domenica 8 settembre dalle 18:00 alle 20:00 arriva Giacomo Scudellari, cantautore ravennate, che tolta la toga da avvocato è passato dal palazzo di giustizia ai palchi dello Stivale, in un tour per presentare l’ultimo disco, “Lo stretto necessario”, uscito per Brutture Moderne/Audioglobe e prodotto da Francesco Giampaoli (Sacri Cuori, Classica Orchestra Afrobeat).

INFO

QueVida

Via Teseo Guerra, 29 Porto Corsini

3404611262

www.spiaggiaquevida.com