Ammutinamenti 2019. Prosegue il Festival di danza urbana e d’autore: il programma di lunedì 9 settembre

Lunedì 9 settembre (ore 21.00 – Artificerie Almagià) prosegue, Ammutinamenti – festival di danza urbana e d’autore con uno degli eventi del festival De rerum natura del coreografo Nicola Galli (spettacolo con cui ha vinto il premio Danza&Danza 2018, come miglior coreografo emergente). Un’opera dedicata all’unione e alla disunione degli atomi, alla vastità dello spazio, allo sviluppo temporale, alla nascita, al declino, all’intelletto e all’anima dell’uomo da cui traspare uno sguardo vibrante e vivido sull’intreccio dei fenomeni naturali per raccontare l’infinita mutazione del mondo e la ciclica rigenerazione. Questa immagine di eterno movimento alimenta nella creazione coreografica il desiderio di muoversi di sei corpi, legati da un pensiero sotterraneo che scorre sanguigno sotto la superficie della pelle. Dall’articolazione del gesto fluisce un disegno anatomico che si diffonde fino alle parti più minute del corpo, penetrando poroso dall’epitelio e fin dentro le ossa. I corpi si uniscono in una composizione scenica nella quale la costruzione, la distribuzione degli elementi, il rapporto di correlazione e interdipendenza formano un complesso organico e respirante.

NICOLA GALLI

Nicola Galli, nato a Ferrara nel 1990, si occupa di ricerca corporea, declinata in azioni e dispositivi che spaziano dalla coreografia alla performance, dall’installazione all’ideazione grafico-visiva.

Dal 2010 sviluppa un’indagine coreografica strutturata in episodi che analizzano il concetto di forma pura e le nozioni di “stratificazione” e “paesaggio”; a partire dalla geometria e dall’astronomia il suo sguardo è affascinato dall’anatomia umana, la proporzione e il dettaglio, elementi chiave che compongono un orizzonte scenico trasversale. Dal 2010 al 2014 danza nella compagnia CollettivO CineticO, Dal 2014 è artista sostenuto da TIR Danza. Le sue creazioni sono state presentate in festival/rassegne del territorio nazionale e internazionale e selezionate per la Vetrina Giovane Danza d’Autore 2012 e 2015, International Festival D-Caf, Tanzmesse 2016. Nel 2018 vince il Premio Equilibrio con la creazione Deserto digitale e il premio Danza&Danza come miglior coreografo emergente ex-aequo con De rerum natura.

CON IL CONTRIBUTO DI: Mibac; Regione Emilia Romagna; Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura; Network Anticorpi XL; Anticorpi; Ater-circuito multidisciplinare dell’Emilia Romagna; CON IL PATROCINIO DI: Provincia di Ravenna IN COLLABORAZIONE CON: Almagià – Rete di associazioni culturali, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; Biblioteca Classense, RavennAntica, Darsena Pop Up, Naviga in Darsena, Palestra La Torre, Cooperativa spiagge, Legambiente Ravenna; Pro Loco Marina di Ravenna, Cooperativa Portuale.

BIGLIETTI De rerum naturae

intero 12€

ridotto 8€ (under 26, over 65 e tesserati all’ Università degli adulti “Giovanna Bosi Maramotti”)

ridotto 5€ (allievi scuole di danza & partecipanti ai laboratori di Ammutinamenti 2019)

Info e prenotazioni

320 9552632

www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti

info@festivalammutinamenti.org