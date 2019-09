La terra è un Inferno ma possiamo salvarla, a partire da quello che mangiamo: parola di Jonathan Safran Foer

Si è conclusa parlando di emergenza ambientale, domenica 8 settembre, la giornata che Ravenna dedica alla memoria di Dante. Con un viaggio nell’Inferno che potrebbe diventare il nostro pianeta, complici i mutamenti climatici indotti dai cattivi comportamenti dell’uomo. Un viaggio compiuto con una guida d’eccezione: Jonathan Safran Foer, scrittore di fama internazionale intervistato da Matteo Cavezzali coordinatore della rassegna letteraria “Il tempo ritrovato”.

A fare da cornice all’incontro, la sala del Palazzo dei Congressi di Largo Firenze troppo piccola per accogliere il pubblico eccezionalmente numeroso accorso per ascoltare lo scrittore statunitense che in Italia pubblica i suoi libri con la casa editrice Guanda e che in questi giorni sta ottenendo un importante successo in libreria con il suo ultimo lavoro: “Possiamo salvare il mondo, prima di cena”. Moltissime le persone che non sono riuscite ad accedere alla sala, tanto da indurre l’Assessora comunale alla Cultura Elsa Signorino nel suo breve intervento di saluto a scusarsi con gli esclusi e a fare una promessa: “Per rimediare inviteremo Foer un’altra volta e sceglieremo una sede più ampia”.

Mingherlino, non molto alto di statura, se non fosse per la barba che gli incornicia il viso, Jonathan Safran Foer sembrerebbe appena uscito dal liceo. Il suo ingresso in sala è salutato con grandissimo entusiasmo, come si conviene ad una star. Cavezzali rompe il ghiaccio rimarcando il legame fra il Sommo Poeta e il tema della serata.

“Dante – esordisce il giornalista e scrittore – si era posto un problema: capire cosa c’era di marcio nel mondo e raccontarcelo. E quello che c’è di marcio nel nostro mondo è legato al tipo di problematiche di cui parleremo questa sera. Jonathan Safran Foer – spiega – è un autore che si è impegnato fin da subito per le battaglie per contrastare il cambio climatico e ha fatto su questo tema dei libri anche molto duri. All’apice del successo come romanziere decide di uscire dal suo comodo orto di narratore e scendere negli inferi della macelleria industriale. ‘Se niente importa’ il suo primo libro su questo tema è uscito dieci anni fa”.

E dopo questa premessa ecco la prima domanda della serata: “Che cosa spinge un autore che potrebbe tranquillamente stare a casa sua a scrivere romanzi di successo ad uscire di casa ed entrare in contatto con questo mondo e decidere di raccontarlo?” .

Ma perché le persone odiano così tanto Greta Thunberg?

Foer si prende un istante per ringraziare il pubblico a modo suo: “Non penso che quello che sto per dirvi sia più forte della vostra presenza qui. Il cambiamento climatico – prosegue – è un problema di cui tutti siamo preoccupati e che ci sta a cuore. Può sembrare una constatazione semplice ma non lo è” perché, aggiunge, i mass media ci mostrano “che ci sono due lati delle cose. Da quando sono in Italia ho fatto diverse interviste e mi hanno chiesto spesso: ma perché le persone odiano così tanto Greta Thunberg?”

In realtà, è la sua convinzione, non c’è questo odio generalizzato nei confronti di questa ragazzina dallo sguardo serio che riesce a mobilitare milioni di giovani come lei in tutto il mondo, ma grazie al web, ai social media il pensiero di pochi sembra essere il pensiero di molti. In questi luoghi virtuali “poche persone riescono a trovare più spazio di quanto ne riescano a trovare nella vita reale o, meglio, hanno lo spazio che noi accordiamo loro”. Al contrario assicura lo scrittore e saggista americano, “negli Stati Uniti il 95 per cento dei cittadini crede fermamente in quello che sostiene la scienza sul cambiamento climatico. Voi potreste non crederci ma è proprio così”.

“Quello che ho cominciato a scrivere da un certo momento in poi – prosegue – non è poi così diverso da quello che ho fatto in precedenza. Non sono cresciuto pensando di diventare uno scrittore: sono entrato nella scrittura dalla porta di servizio, non da quella principale pensando che scrivere libri potesse essere un lavoro flessibile che mi consentisse di lavorare e di esprimermi. Quando scrivo parto dall’assunto che se c’è qualcosa che per me è importante allora può esserlo anche per gli altri. Quando ho scritto ‘Se niente importa’ non mi sono chiesto che genere di storia andavo a creare e di sicuro non pensavo di scrivere una storia di questo tipo. Sicuramente è una storia diversa dalle storie di animali o da quelle che si raccontano ai bambini prima di andare a letto. Se pensiamo a quello che è l’approccio di un bambino a certi tipi di storie sugli animali allora vediamo che i bambini si arrabbiano ed è un’arrabbiatura che può durare un minuto come diversi anni. Per molto tempo mi sono reso conto che non era l’approccio giusto quello che stavo avendo: non volevo rimanere arrabbiato, così cercato di capire cosa stava succedendo sia nel mondo che a me stesso”.

Cavezzali si riprende la parola per la seconda domanda della serata: “Possiamo salvare il mondo, prima di cena è già primo nella classifica della non fiction è questa è la dimostrazione che il tema interessa molto soprattutto se è raccontato da una voce diversa. Il libro è un viaggio che affronta il tema da diversi punti di vista. Il primo è un problema di come raccontare il cambiamento climatico per cui spesso si ha la sensazione che sia qualcosa di molto lontano dalla vita di tutti i giorni. La cosa molto interessante che dici è come altri movimenti legati ai diritti civili in realtà abbiano avuto questi stessi problemi. Di quali storie abbiamo bisogno per raccontare questa emergenza ambientale?”

“Spesso – spiega Foer – ci troviamo a parlare dei nostri sentimenti e pochissime volte ci preoccupiamo di cosa possiamo fare e questo non solo ci fa agire in tempo ma ci distrae anche da quello che è il vero problema. Possiamo odiare Bolsonaro, possiamo odiare Trump, di sicuro se lo meritano, ma non è Bolsonaro che sta distruggendo la foresta amazzonica: il 91 per cento degli incendi in Amazzonia è dovuto agli allevamenti intensivi, vengono distrutte le foreste per fare in modo che ci siano terreni dove coltivare il foraggio per gli animali. Come si fa a passare dai sentimenti all’azione? Se vai in un negozio e vuoi comprare qualcosa – dice a questo punto lo scrittore rivolgendosi al suo intervistatore – cosa fai? Lo rubi o lo paghi?”.

Cavezzali: “Questa volta lo pago”.

Foer: “Questo tuo comportamento non deriva da un flusso di sentimenti, fai così perché le brave persone si comportano in un certo modo. Dovremmo applicare un comportamento simile anche quando parliamo di ambiente e dovremmo fare la stessa cosa tutti quanti”.

La serata va avanti. Il coordinatore de “Il tempo ritrovato” continua sempre sul tema di come affrontare il racconto del cambiamento climatico è ricorda come spesso per altre situazioni il racconto sia stato veicolato da simboli, immagini anche create ad hoc, personaggi che diventano testimonial. “In qualche modo Greta può diventare o è già diventata un’icona?” chiede a Foer che risponde così. “Lei è veramente molto conosciuta anche negli Stati Uniti e potrebbe diventare la persona che può raccontare questa storia. Noi amiamo le persone che raccontano le storie che possono continuare con noi. Greta è una persona che sta dicendo le cose che hanno già detto altri, ma le sta dicendo nel modo giusto e riesce a catturare i nostri pensieri e i nostri cuori”.

Per salvare il mondo ci serve il contrario di un selfie… ma nessuno è perfetto

Cavezzali continua a parlare dell’ultimo best seller: “Più o meno a metà cominci a picchiare il lettore, a richiamarlo alle proprie responsabilità. La prima frase con cui fai suonare il campanello d’allarme è questa: per salvare il mondo ci serve il contrario di un selfie”. “In effetti – spiega Foer – il selfie è un simbolo del modo in cui viviamo, è una sorta di enfasi del sentimento di essere presente a scapito della reale presenza della persona. Se io mi faccio un selfie è come se stessi recitando. Ho fatto anch’io dei selfie, lo ammetto. Tutto quello che critico nel libro l’ho fatto più volte: non sono certo qui a fare prediche, il libro è una sorta di litigio con me stesso. È necessario avere un’azione di tipo collettiva, incominciare a fare qualcosa. È divertente – prosegue rivolto al pubblico – che ad alcuni dei miei interventi della serata abbiate applaudito, tanto che volevo quasi dirvi: non applaudite me, dovete solo fare la cosa giusta, avere un comportamento corretto”.

“A questo punto – riprende Cavezzali divertito – l’applauso non ci sta più. Abbiamo capito a questo punto che il nocciolo della storia è fare qualcosa. Perché di questo cambiamento climatico se ne parla tanto ma le cose non migliorano, anzi i numeri negativi continuano ad aumentare? Perché le cose sono veramente difficili. Tu dai una serie di spunti per migliorare le cose che sono i seguenti: smettere di mangiare carne, smettere di prendere l’aereo, limitare l’uso dell’automobile e smettere di fare i figli. E proprio per dimostrare quanto è difficile tutto questo ammetti che tu stesso hai fatto queste cose anche mentre giravi l’America per fare conferenze dove spiegavi di non farle. Proprio questa incoerenza dà il senso della complessità dell’argomento”.

Foer: “In realtà non ci sarà alcun scienziato che vi dirà di smettere di avere bambini, di smettere di volare o di guidare. Al contrario vi dirà: riducete o limitatevi in più possibile. Quando ci sentiamo preoccupati perché c’è qualcosa che dobbiamo modificare del nostro comportamento finiamo per passare all’estremo opposto. Secondo voi come sono arrivato in Italia? Volando. Io non potrei mai non volare, cerco di prendere meno voli perché so che questo ci consentirà di rovinare meno il nostro pianeta. Né io, né nessuno di voi è perfetto. Se vogliamo raggiungere la perfezione possiamo lasciar perdere perché non la raggiungeremo mai. Non dobbiamo intraprendere questi comportamenti come se fossero una religione, ma dobbiamo cercare di fare meglio che possiamo. Molto spesso ci nascondiamo dietro le parole, come fare questo è una cosa impossibile o potrei riuscire a non mangiare carne alla domenica. Al futuro non importa cosa voi immaginate, importa la vostra azione”.

Cavezzali racconta che nel libro di Foer ci sono pagine molto toccanti dove lo scrittore si fa prendere dalla sua debolezza e cede ad un hamburger “pur soffrendo tantissimo, però – sottolinea l’intervistatore – racconti che questa tua sofferenza era anche il fatto che rendeva significativa questa tua rinuncia. Questa tua ammissione ti ha creato un po’ di problemi con i vegetariani intransigenti?”.

“ Noi – afferma lo scrittore – possiamo scegliere se misurare la distanza fra noi e la perfezione o la distanza fra noi e l’azione. Se dovessi misurare la distanza con la perfezione mi sentirei deluso e dovrei provare a fare qualcosa, ma sarebbe ipocrita perché in quel caso no riuscirei mai a raggiungere l’obiettivo. Sarebbe meglio perdonarsi per le proprie debolezze ed ispirarsi ad esse per le cose che si riescono ad ottenere. Quando una persona parla dei propri successi o degli obiettivi che ha raggiunto, allora in quel caso dico: bravo, sei migliore di me. Se invece una persona viene da me e mi dice: è veramente difficile, amo tantissimo volare, amo la carne, ha un sapore veramente delizioso che mi ricorda i momenti belli della mia vita voglio comunque provare a fare questa cosa, io ascoltandolo vorrei saperne di più, partecipare alla sua lotta e cercare di diventare come lui. Non si può diventare perfetti e sarebbe fantastico se riuscissimo ad avere meno ipocrisia, ad essere meno critici nei confronti degli altri. Noi come esseri umani abbiamo la possibilità di decidere, di scegliere. Criticare e basta non ci porta ad un futuro migliore se invece tu stai facendo qualcosa io potrò dire di essere veramente orgoglioso di esserti amico”.

Chi ha figli si rende conto di essere obbligato a confrontarsi con sé stesso

La serata sta per finire: è arrivato il tempo per Cavezzali per fare un’ultima domanda. “In questo tuo ultimo libro c’è molto di autobiografico, racconti della tua famiglia. Ci sono due figure che spiccano: una è quella di tua nonna nel letto che sta morendo, l’altra è quella del tuo figlio più piccolo che si sta per addormentare. Tu ci racconti che pensi e scrivi questo libro mentre vedi queste due persone a letto. In questo ho trovato un’eco di quello che è stato uno dei primi slogan dell’ambientalismo: questo mondo non l’abbiamo ereditato da chi è venuto prima di noi ma lo abbiamo in prestito da chi verrà dopo di noi. È questo il significato che avevi in mente? E i tuoi figli come vedono questo tuo lavoro?”.

Foer: “Amo i libri in cui posso guardare l’autore negli occhi, in cui si crea una sorta di intimità che ci permette di condividere anche la nostra uguaglianza. Ho scritto questo libro nell’anno in cui è morta mia nonna e potevo decidere se mettere solo una piccola parte di questa esperienza, ma era talmente tanta parte di me che praticamente non ho avuto scelta. I miei figli non hanno letto i miei libri perché sono ancora troppo piccoli, sono ancora un po’ naïf. Mi piace però averli come testimoni di questo periodo storico. Chi ha figli si rende conto di essere obbligato a confrontarsi con sé stesso. È sicuramente difficile cambiare, ma se si hanno dei testimoni è più facile. Per me i testimoni migliori sono i miei figli, perché avendo avuto certi comportamenti davanti a loro, per me sarà veramente molto difficile tornare sui miei passi, anzi, non posso proprio farlo. Il vero piacere è riuscire ad essere la persona che vogliamo essere, fare le cose più giuste.”

“Pensate ad esempio al luogo in cui vivete, non sareste orgogliosi di avere una città con emissioni di carbonio zero? Direi proprio di sì. Limitando fortemente la carne, non potreste solo essere orgogliosi ma anche provare il piacere di appoggiare questa causa perché voi volete veramente salvare il pianeta, perché in questo modo dimostrate veramente chi siete e che volete essere salvati. Visto che siete qui, vi chiedo di fare un test: non vi chiedo di diventare vegetariani per sempre o di smettere di volare, vi chiedo solo di limitarli entrambe per una settimana. Comunque sarà una sensazione incredibilmente forte e buona”.

La parola passa al pubblico e l’unica domanda di chi riesce a vincere la timidezza consente a Foer di affrontare il tema delle politiche che vengono attuate dai governi in materia ambientale o dalle multinazionali.

Ma anche in questo caso lo scrittore statunitense pare non avere dubbi: certi comportamenti che vengono da chi è più in alto di noi non devono indurci ad abdicare alle nostre responsabilità, ad avere comportamenti virtuosi, perché comunque “le abitudini che abbiamo oggi diventeranno leggi domani”.