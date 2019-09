Riolo intitola la sua Sala Polivalente a Sante Ghinassi e inaugura una mostra delle sue opere

A quasi vent’anni dalla morte il Comune di Riolo Terme rende omaggio al pittore in ceramica Sante Ghinassi intitolandogli la Sala Polivalente, in via G. Verdi 5, che fu Chiesa parrocchiale di Riolo Terme fino agli anni 60. L’evento è programmato per sabato 14 settembre alle 18 e contestualmente verrà inaugurata una mostra antologica delle opere dell’artista riolese che terminerà il 10 ottobre 2019. L’evento è patrocinato dal Comune di Riolo Terme, dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e dalla Provincia di Ravenna.

Il perorso espositivo si dipana attraverso alcuni grandi temi trattati prevalentemente da Ghinassi: ritratti e autoritratti, nature morte, paesaggi, persone di famiglia. Tra queste ultime un posto rilevante è dedicato all’amatissima moglie Delelma e alla sofferenza straziante legata alla sua malattia e alla conseguente scomparsa.