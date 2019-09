Caso Berkan B e Autorità Portuale Ravenna. Fusignani: “Fondamentale assicurare l’operatività del nostro scalo”

“Sottoscrivo totalmente quanto dichiarato dal sindaco Michele de Pascale in merito alle notizie relative al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di interdizione da pubblici uffici dei vertici dell’Autorità portuale di Ravenna.” Queste le parole del vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, con delega al Porto, dopo la notizia di oggi della sospensione, da parte dell’autorità giudiziaria, dalle cariche dei vertici dell’Autorità portuale di Ravenna per i reati di inquinamento ambientale, abuso e omissione di atti d’ufficio.

“Non sta in alcun modo alla politica intervenire sull’operato della Procura. Ciò che mi preme ribadire è il bisogno di certezze che tutto il mondo portuale nutre. Al di là dell’importanza dell’hub, ci sono lavori di manutenzione ordinaria che devono essere garantiti, per assicurare la fruibilità del nostro scalo. I fatti giudiziari non riguardano questi due ambiti, mentre la nostra attenzione si deve concentrare totalmente su di essi” conclude Fusignani.