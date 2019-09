Dante entra in carcere con lo spettacolo “Oltre il muro” alla casa circondariale di Ravenna

Venerdì 20 settembre alle 20, le celebrazioni per Dante scavalcano le porte della casa circondariale di Ravenna: per la rassegna “Settembre Dantesco 2019”, i detenuti del carcere ravennate e gli studenti del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna presentano lo spettacolo “Oltre il muro”, per la regia di Eugenio Sideri, con la partecipazione del Coro Giovani Ludos Vocalis.

Il tutto rientra all’interno dell’VIII edizione di “Dante entra in Carcere”. Sarà esposta anche una mostra fotografica di Giampiero Corelli.